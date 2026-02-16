Grundlärare mot fritidshem, Buskhyttans skola
Nyköpings kommun - Division Utbildning
2026-02-16
Division Utbildning har över 1900 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge barn, unga och vuxna en god utbildning. Vi fokuserar på att stimulera elevers lärande utifrån deras förutsättningar och erbjuder några av samhällets viktigaste tjänster. Här gör ditt arbete verklig skillnad.
Vi ansvarar för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Nyköping växer och vår skolorganisation utvecklas i takt med kommunen. Nu söker vi grundlärare mot fritidshem till Buskhyttans skola.
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
Rektorsområdet omfattar Arnö skola och Tunaberg skola. Arnö skola består av byggnaderna Långsätter och Herrhagen, med cirka 300 elever vardera från F-6. På Långsätter finns även den anpassade grundskolan med cirka 35 elever. Skolan ligger i ett villaområde med naturen nära.
Tunaberg skola består av Buskhyttan och Nävekvarn. Buskhyttan, 1,5 mil söder om Nyköping, har 26 elever i F-3 samt fritidshem. Nävekvarn ligger vid Bråviken, cirka 2,5 mil från Nyköping, och har drygt 60 elever i F-6.
I område A söker vi nu en legitimerad grundlärare mot fritidshem till Buskhyttans skola. Din undervisning ska präglas av en inkluderande lärmiljö samt hög elevaktivitet. Du ska ha goda ledaregenskaper, hög relationell kompetens och en vilja att reflektera kritiskt kring din egen undervisning och tillsammans med kollegor våga utmana och utveckla arbetet för elevernas bästa mot högre måluppfyllelse. Vi jobbar för att utveckla läsning och rörelse med hjälp av våra förstelärare i området och du förväntas ta del av det arbetet och omsätta det du lär dig i verksamheten med eleverna.
Du ingår i ett arbetslag för fritids och tillhör i första hand en av våra två fritidsavdelningar. Du kommer också ha ett nära samarbete med lärare och elever i en av våra årskurser. Vi jobbar i team där varje årskurs är ett team och där någon från fritids ingår.Kvalifikationer
Du har en grundlärarexamen mot fritidshem.
Du har en förmåga att driva utveckling framåt genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du ser skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete som en viktig process i din vardag och en del av skolans och pedagogers uppdrag. Du är en närvarande och medforskande lärare som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på teamarbete och kollegialt lärande som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.
För tjänsten är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga då ditt arbete kräver kontinuerligt samarbete med andra kollegor och professioner inom skolan. Det förutsätter också att du har en hög relationell kompetens för att kunna skapa trygga grupper och ett gott samarbete med vårdnadshavare.
Fördel är om du är mångsidig och kreativ och kan hålla i olika aktiviteter med fantasi och tydlighet.
Tjänsten förutsätter att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
