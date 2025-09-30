Grundlärare mot fritidshem anpassad grundskola, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Vårby rektorsområde består av tre skolor, Vårbyskolan 4-9, Grindstuskolan F-3 och Vårbackaskolan F-3. Skolorna har en rektor och varsin biträdande rektor. Vårby skolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. I Vårby skolor går ca 460 elever.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Tjänsten som grundlärare mot fritidshem innebär en möjlighet att vara med och starta upp en ny verksamhet inom anpassad grundskola i Vårby rektorsområde. Vi startar i mindre skala med en grupp elever i F-3 och kommer med tiden att växa i både antal och årskurser. Tillsammans med speciallärare och skolledning får du möjlighet att vara med och forma verksamheten från början. I uppstarten kommer verksamheten att dela lokaler med vår särskilda undervisningsgrupp så det finns goda förutsättningar för ett samarbete med pedagogerna i den gruppen. Som grundlärare mot fritidshem inom anpassad grundskola har du en central roll i att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för elever med olika behov. Ditt uppdrag sträcker sig över både undervisning och fritidsverksamhet, där du arbetar för att främja elevernas sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling.
Du planerar och genomför pedagogiska aktiviteter som är anpassade efter elevernas individuella förutsättningar och behov. Det kan handla om skapande verksamhet, rörelse, lek, kommunikationsträning och vardagsfärdigheter. Du arbetar aktivt med att stärka elevernas självkänsla, samarbetsförmåga och självständighet genom strukturerade och lustfyllda aktiviteter. I samverkan med övriga pedagoger bidrar du till att skapa en helhet kring elevens skoldag. Du deltar i det pedagogiska arbetet under skoltid, men har särskilt ansvar för fritidshemmets innehåll och kvalitet. Du dokumenterar och följer upp elevernas utveckling, och är delaktig i arbetet med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare, elevhälsa och andra professioner för att säkerställa att varje elev får rätt stöd. Du arbetar inkluderande och med ett lågaffektivt bemötande, och är lyhörd för elevernas behov och uttryckssätt. Undervisningen och fritidsverksamheten präglas av tydlig struktur, förutsägbarhet och ett tillgängligt lärande. Du använder dig av visuellt stöd, kommunikationshjälpmedel och andra pedagogiska verktyg för att skapa en miljö där alla elever kan delta och utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad grundlärare mot fritidshem.
• Har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Som person har du god förmåga att skapa struktur, trygghet och delaktighet. Vi ser även att du är kreativ, lösningsfokuserad och har ett stort hjärta för varje elev. Du arbetar 'även inkluderande och med ett lågaffektivt bemötande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta biträdande rektor Anna-Lena Wickström: anna-lena.wickstrom@huddinge.se
(mailto:anna-lena.wickstrom@huddinge.se
)
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
