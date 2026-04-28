Grundlärare med kombinationstjänst inom fritidshem, HKK och åk 6
2026-04-28
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen - där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Om arbetsplatsen
Aspstrandens skola är en F-6-skola där vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, strukturerad och språkstärkande lärmiljö för våra elever. Vi lägger stor vikt vid goda relationer, tydliga rutiner och ett kollegialt samarbete som stärker elevernas kunskapsutveckling och trivsel.
Nu söker vi en engagerad pedagog till en kombinerad tjänst där du får arbeta både i fritidshem och i undervisning under skoldagen.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinerad tjänst där arbetsuppgifterna fördelas ungefär enligt följande:
50 % arbete i fritidshem - planera, genomföra och utveckla fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen
Ca 30 % undervisning i hem- och konsumentkunskap (HKK) i åk 6
Ca 20 % undervisning i årskurs 6, i nära samarbete med arbetslaget
Samverkan med kollegor under skoldagen och i fritidshemmet
Bidra till att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för eleverna
Du ingår i ett arbetslag där samarbete och gemensamt ansvarstagande är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad grundlärare
har erfarenhet av arbete i fritidshem och undervisning i grundskolan
har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i årskurs 6.Profil
Vi söker dig som:
är trygg i din yrkesroll
har ett positivt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap
är engagerad i elevernas utveckling och lärande
ser möjligheter i att arbeta i en kombinerad tjänst
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
en varierad tjänst med brett pedagogiskt uppdrag
nära samarbete i arbetslag med fokus på kollegialt lärande
möjlighet att påverka och utveckla undervisning och fritidshem
en arbetsmiljö där struktur, samverkan och elevfokus är centralt
en verksamhet där skol- och fritidshemsuppdraget ses som en helhetÖvrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med tillträde den 12 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775)
953 85 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Jarko Tuisku jarko.tuisku@haparanda.se Jobbnummer
9880288