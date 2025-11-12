Grundlärare med inriktning mot fritidshem, Pilagårdsskolan
Klippans kommun, Pilagårdsskolan / Pedagogjobb / Klippan Visa alla pedagogjobb i Klippan
2025-11-12
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Pilagårdsskolan i Klippan
Du är varmt välkommen till Pilagårdsskolan som ligger i Östra Ljungby utanför Klippan i en naturskön byggd med bra kommunikationer. Skolan är en F-6 enhet med i dagsläget ca 250 elever, och med ett fritidshem uppdelat på två avdelningar.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag samt samverka med skolans pedagoger i F-6. Möjlighet till arbete i PREST-ämnena finns. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument. Du ska även aktivt och engagerat arbeta för att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärmiljö.
Hos oss får du vara med och forma verksamheten med kreativitet, omtanke och pedagogisk medvetenhet - alltid med barnens bästa i fokus!Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundlärarexamen med inriktning mot arbetet i fritidshemmet/fritidspedagog. Önskvärt med behörighet att undervisa i något/några PREST-ämnen.
Som pedagog hos oss möter du alltid barn/elever med engagemang, värme och nyfikenhet. Du är tydlig i ditt ledarskap, ser varje individ och bidrar till att bygga en trygg och inkluderande miljö där alla får möjlighet att lyckas utifrån sina förmågor och behov.
Som person är du positiv, trygg och stabil och du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett nära samarbete mellan fritidshem och skola. Du är mån om en god kontakt med elever, kollegor och vårdnadshavare. Det visar du genom att lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Har du tidigare arbetat på fritidshem eller arbetat med undervisning på låg- och mellanstadiet är det meriterande.
Har du erfarenhet av arbete med diabetes typ 1, medicinering och kolhydratberäkning, är det positivt.
Stämmer detta på dig, så är du varmt välkommen att söka tjänst hos oss och bli en del av vårt team!
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289278-2025-4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Pilagårdsskolan Kontakt
Rektor
Birgitta Karlsson birgitta.karlsson@klippan.se 0435-28644 Jobbnummer
9600934