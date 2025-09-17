Grundlärare med inriktning mot fritidshem, Centralskolan
Falköpings kommun / Pedagogjobb / Falköping Visa alla pedagogjobb i Falköping
2025-09-17
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi behöver komplettera vår arbetsgrupp - kanske är det just dig vi söker?
Vilka är vi?
Centralskolan och fritidshemmet är den vackra tegelröda skolan som ligger på S:t Olofsgatan som löper mellan stadens två centrum.
Skolan ligger i nära anslutning till Falköpings resecentrum vilket erbjuder goda förutsättningar för pendling. Centralskolan är en två-parallellig skola, F-6, med ca 350 elever. På skolan finns en klass inom anpassad grundskola.
Vår vision är trygg, trivs och lär.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig arbete som lärare på vårt fritidshem. Uppdraget verkar för att skapa förutsättningar för utveckling, att erbjuda inspirerande miljö, främja sociala kontakter, lek och positiv gemenskap. Enligt vår devis anpassas verksamheten efter våra elevers behov, intressen och förutsättningar. Som fritidslärare på Centralskolan har du ett nära samarbete med klasslärare och resurser där ni arbetar som ett team och du kommer ingå i ett arbetslag där ni planerar verksamheten tillsammans. Under skoltid kommer du att arbeta som resurslärare eller som pedagog i vår rastverksamhet.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är utbildad lärare med inriktning mot fritidshem/ fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha god inblick i det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med kollegor driva fritidshemmets utveckling vidare. Du har goda kunskaper om barns lärande och gärna erfarenhet av skol- fritidsverksamhet. Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för barn i behov av särskilt stöd, du är en ansvarstagande och tydlig pedagog, har ett positivt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Madelaine Pettersson 0515-885307 Jobbnummer
9512596