Grundlärare med inriktning mot fritidshem, anpassad grundskola
Vil du bli en del i vårt team som tillsammans utvecklar framtidens anpassade grundskola?
Vi söker lärare i fritidshem/fritidspedagog till vårt nya rektorsområde - en unik möjlighet för dig som vill göra verklig skillnad och tillsammans med övrig personal skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en viktig roll som lärare i fritidshem att bygga ett fritidshem med möjligheter att stödja våra elever under hela skoldagen. Du är med och formar kulturen, kunskaps- och elevsynen med fokus på kunskap, delaktighet och självständighet.
Vi kan erbjuda en skola som är både tillbyggd och renoverad. På Vindängen har vi en god anda där vi vill göra arbetet tillsammans med respekt för varandras yrkesroller.
Du kommer arbeta på den anpassade grundskolans fritidshem och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Här är elevgruppen liten och undervisningen anpassas efter varje individ. Du kommer ha ett nära samarbete med både lärarna i anpassad grundskola och personal från grundskolans fritidsavdelningar. I rollen ingår ett samordnande uppdrag för arbetslaget i samarbete med rektor, biträdande rektor och skoladministratör.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker en lärare med inriktning mot fritidshem som har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer med elever såväl som vårdnadshavare och kollegor.
Att vara flexibel och ansvarskännande ser vi som betydelsefulla kvaliteter hos dig. Du bidrar med din vilja att genom god samverkan utveckla en trygg och inkluderande lärmiljö. Du tar din utgångspunkt i det relationella perspektivet och med din flexibilitet och lösningsfokus gör du skillnad i ditt vardagsarbete.
Erfarenhet av anpassad grundskola och att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Välkommen att bli en del av vår utvecklingsresa! Vi ser fram emot din ansökan och låt oss tillsammans bygga framtidens anpassade grundskola.
Upplysningar
I den här rekryteringen kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan genomföras under ansökningstiden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
Publiceringsdatum2026-03-31
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING
Falköping
