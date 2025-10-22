Grundlärare med inriktning mot fritidshem, anpassad grundskola
Den anpassade grundskolan, både inriktning ämnen och ämnesområden, finns på Vindängens skola i området Vilhelmsro i utkanten av Falköping med gångavstånd till centrum.
På skolan har vi cirka 350 elever från förskoleklass upp till årskurs 6, inom ämnesområden upp till årskurs 9. Till grundskolan hör också en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för elever inom AST.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda en skola som är både tillbyggd och renoverad. På Vindängen har vi en god anda där vi vill göra arbetet tillsammans med respekt för varandras yrkesroller. Skolan har en fantastisk bredd både i elevgrupp och personalkompetens - anpassad grundskola, grundskola, fritids och särskild undervisningsgrupp. Det skapar en spännande dynamik och en givande pedagogisk dialog.
Du kommer arbeta på den anpassade grundskolans fritidshem och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Här är elevgruppen liten och undervisningen anpassas efter varje individ. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att att styrdokument följs och att systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Du kommer även ingå i ett arbetslag kring en klass under skoldagen och ha ett nära samarbete med både lärarna i anpassad grundskola och fritidspedagoger från skolans övriga avdelningar. I rollen ingår ett samordnande uppdrag för arbetslaget i samarbete med biträdande rektor och skoladministratör.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker en lärare med inriktning mot fritidshem som har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer med elever såväl som vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha god inblick i det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med kollegor både i grundskolan och den anpassade grundskolan driva fritidshemmets utveckling vidare. Erfarenhet av anpassad grundskola och elever med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
I den här rekryteringen kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan genomföras under ansökningstiden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
