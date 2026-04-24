Grundlärare med inriktning mot fritidshem
2026-04-24
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Viktigaste mål: Vi söker legitimerade lärare till våra fritidshem i Färgelanda kommun. Du skall ha förmåga att möta och utmana elever i deras lärande och utveckling. Din samarbetsförmåga är god och du anpassar dig utifrån olika förutsättningar. Du ser möjligheter och kan ändra ditt arbetssätt efter rådande förhållanden.
Ofta förekommande arbetsuppgifter: Enskilt och tillsammans med dina arbetskollegor i arbetslaget skall du planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån elevers individuella behov och intressen samt utifrån skolans styrdokument. Tillsammans med övrig skolpersonal skall du samarbeta för att skapa en god lärmiljö och arbetsmiljö för alla.
Vilka krav finns på tjänsten gällande utbildning
Krav: Du skall kunna uppvisa lärarlegitimation. Innan anställning kan ske skall ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Vi tillämpar fortlöpande rekrytering. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Önskvärt/Meriterande: Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning på fritidshemmet. Du skall ha en positiv syn på elever och deras förmågor samt vara tydlig i ditt ledarskap. Du skall ha god kunskap gällande skolans styrdokument. Du har ett gott förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Ämnesbehörighet i idrott är meriterande.
Övrigt: I tjänstens arbetsuppgifter ingår öppning och stängning på fritidshemmet. Även rastvärd, arbetspass på skoltid och resurs i klass ingår i tjänsten.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
)
458 32 FÄRGELANDA Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning
