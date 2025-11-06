Grundlärare med inriktning mot fritidshem
Vilka är vi?
Mössebergsskolan och fritidshemmen ligger fint på Mössebergs sluttning med gångavstånd till stora friluftsområden och vår egen skolskog.
Skolan ligger i anslutning till Falköpings resecentrum vilket erbjuder goda förutsättningar för pendling. Mössebergsskolan är en tre-parallellig F-6 skola med drygt 500 elever. Vår vision är "Den hoppfulla skolan" där framtidstro, resurser och miljö är tre viktiga komponenter. På skolan finns fyra fritidshem uppdelade på tre grupper för årskurs F-2 och en grupp för årskurs 3-6.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som tillsammans med kollegor vill fortsätta utveckla arbetet i fritidshemmet och i skolan. Du ingår i ett arbetslag med fritidspedagoger i fritidshem.
Du kommer även att arbeta som pedagogisk resurs i grundskolan en del av skoldagen.
Du som fritidspedagog ska erbjuda barn/elever en meningsfull fritid. Skolan och fritidshemmet ger barnen olika kunskaper och erfarenheter och kompletterar därför varandra.
Du ska på ett pedagogiskt arbetssätt stimulera barn/elever till en god social utveckling, skapa mångsidigheter, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog eller liknande utbildning. Du har ett stort engagemang och tar ansvar för det egna arbetet. Du vill arbeta i arbetslag i en lärandemiljö med betoning på gemensamt förhållningssätt, har god ledarskapsförmåga, medvetet prioriterar läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande samt utveckla elevernas lärandemiljö.
Upplysningar
I denna rekrytering kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan komma att genomföras under annonseringsperioden.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
