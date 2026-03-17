Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (inriktning bild)
2026-03-17
Är du lärare i fritidshem med ett intresse för skapande och bild? Vi söker två engagerade kollegor som vill vara med och utveckla en trygg och inspirerande fritidsverksamhet där elevernas kreativitet, nyfikenhet och lärande får ta plats. Hos oss möts du av engagerade kollegor, nära samarbete mellan skola och fritidshem och goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem stödjer och stimulerar du elevernas utveckling genom lek, rörelse, skapande aktiviteter och socialt samspel. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten både självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslaget på ett strukturerat och ansvarstagande sätt.
Du samarbetar nära med lärare och övrig personal för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö under både skoldagen och i fritidshemmets verksamhet. I rollen är du relationsskapande och bidrar till goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår att tillsammans med kollegor utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet utifrån läroplanens mål samt bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för eleverna. Arbetet kräver flexibilitet och en förmåga att anpassa verksamheten efter elevernas behov och verksamhetens förutsättningar.
Arbetet innebär också att stödja elever under delar av skoldagen samt att samverka med vårdnadshavare. I tjänsten finns möjlighet att använda och utveckla aktiviteter inom bild och skapande i både fritidshemmet och skolans verksamhet.Kvalifikationer
• Du är utbildad grundlärare med inriktning mot fritidshem, gärna med inriktning bild.
Mer om tjänsten
Vi söker två grundlärare med inriktning mot fritidshem. Tjänsterna är initialt placerade med en på vardera skola. Då skolorna ingår i samma rektorsområde kan placeringen över tid komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
Tillsvidareanställning, 100 % semestertjänst. Arbetstid enligt rullande schema, främst dagtid men med viss variation. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag! Ansök senast 2026-04-01.
För anställning inom skolan krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. www.polisen.se
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Klubbgärdsskolan är en mindre F-3-skola cirka två kilometer från Piteå centrum med omkring 75 elever och två fritidsavdelningar. Den mindre skolmiljön bidrar till en trygg och familjär verksamhet där elever och personal lär känna varandra väl. Munksunds skola är en F-3-skola cirka 4,2 kilometer från Piteå centrum med cirka 130 elever och tre fritidsavdelningar. På båda skolorna är majoriteten av eleverna inskrivna i fritidshemmet, vilket skapar goda möjligheter till samverkan mellan skola och fritidshem under hela dagen.
Mellan Klubbgärdsskolan och Munksunds skola finns ett nära samarbete kring skolutveckling. Personal från båda skolorna möts regelbundet för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. Samarbetet bidrar till en stark gemenskap mellan skolorna och goda möjligheter för personal att utvecklas i sitt uppdrag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Victoria Merum victoria.merum@pitea.se
9801218