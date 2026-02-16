Grundlärare inriktning fritidshem till anpassade grundskolan
2026-02-16
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
Vill du bidra till elevers utveckling och ha ett fantastiskt givande arbete? Då kanske du är vår nya kollega! Vi söker nu en grundskollärare med inriktning fritidshem till anpassad grundskola.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som lärare inriktning fritidshem arbetar du med eleven i centrum och ser att lärande och utveckling går hand i hand under skoldagen och fritidshemsvistelsen. I rollen ansvarar du för utveckling av vår fritidshemsavdelning inom anpassade grundskolan vad gäller organisation och undervisning. Du arbetar nära speciallärare inriktning IF, resurspedagoger och elevassistenter under hela elevernas vistelsetid. I din yrkesroll ansvarar du för fritidshemmets arbetslag i nära samarbete med skolledning. Du arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och ser kommunikation och relationer som viktiga verktyg. Du tycker om att möta och arbeta med människor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Tranås kommuns anpassade grundskola 1-9 finns på Junkaremålsskolan i helt nya lokaler. I anpassade grundskolan har vi två inriktningar; ämnen och ämnesområden utifrån vilka vi organiserar klasserna. I verksamheten finns elevhälsa bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet mot fritidshem och har erfarenhet av utvecklingsarbete samt att leda arbetslag. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av elever med intellektuell funktionsnedsättning samt arbete med alternativ kommunikation, så som tecken som stöd och bildstöd.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Flexibel: Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar.
Kommunikativ: Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar din kommunikation till vad situationen kräver.
Pedagogisk: Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
Relationsskapande: Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Skapar kontakter och underhåller relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM FÖRVALTNINGEN
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grundskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande.
ANSÖKAN
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Rektor
Rektor
Karin Göransson karin.goransson@tranas.se 0140-68406
