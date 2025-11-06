Grundlärare i textilslöjd. Herrhagsskolan, rektorsområde A
2025-11-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Utbildning i Nyköping
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.
Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?
Rektorsområde A
Vårt skolområde består av fyra skolor, Herrhagsskolan, Långsätterskolan, Buskhyttans skola samt Nävekvarns skola. Herrhagsskolan och Långsätterskolan har drygt 300 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och ligger på Arnö bland villabebyggelse med skog och natur inpå knutarna. Skolan har välfungerande elev och trygghetsteam samt hög lärarbehörigheten. På Långsätter finns också vår anpassade grundskola åk 1-6 med ca 35 elever. Buskhyttan är belägen mitt i samhället Buskhyttan, 1,5 mil söder om Nyköping. På skolan är det 26 elever från förskoleklass till åk 3 samt en fritidshemsavdelning med plats för alla våra elever. Nävekvarn ligger vid Bråvikens strand ca 2,5 mil från Nyköping. På skolan finns drygt 60 elever från förskoleklass till åk 6.
Du kan läsa mer om Herrhagsskolan på vår hemsida https://www.nykoping.se/barn-och-utbildning/grundskola/arnoskola/

Arbetsuppgifter
I område A söker vi nu en grundlärare i textilslöjd på Herrhagsskolan. Din undervisning ska präglas av god lektionsstruktur, tydligt målfokus, en inkluderande lärmiljö samt hög elevaktivitet. Du ska ha goda ledaregenskaper, hög relationell kompetens och en vilja att reflektera kritiskt kring din egen undervisning och tillsammans med kollegor våga utmana och utveckla arbetet för elevernas bästa mot högre måluppfyllelse.
Du kommer att undervisa i textilslöjd primärt men kan också komma att få undervisa i hemkunskap. Meriterande om du även har utbildning i trä- och metallslöjd. I Nyköpings kommun jobbar alla med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du kommer tillhöra arbetslag Sirius (åk 4-6) men jobba närmare dina kollegor i andra prest-ämnen och framförallt närmast dina kollegor i slöjdämnet i det dagliga arbetet. Tillsammans ansvarar ni för planering, undervisning, bedömning och föräldrakontakter. Till stöd i ditt arbete med våra elever har vi vår elevhälsa med kurator, specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska. Kvalifikationer
Du har en grundlärarexamen med legitimation för slöjdämnet.
Du har en förmåga att driva utveckling framåt genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du ser skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete som en viktig process i din vardag och en del av skolans och lärarens uppdrag. Du är en närvarande och medforskande lärare som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på teamarbete och kollegialt lärande som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.
För tjänsten är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga då ditt arbete kräver kontinuerligt samarbete med andra lärare och professioner inom skolan. Det förutsätter också att du har en hög relationell kompetens för att kunna skapa trygga grupper och ett gott samarbete med vårdnadshavare.
Tjänsten förutsätter att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
