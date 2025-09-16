Grundlärare i matematik och fysik åk 7-9
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Rörviks skola är en nybyggd F-9 skola med 195 elever i åldrarna 6-16 år. En rektor leder verksamheten med ungefär 45 medarbetare. Skolan är belägen mitt i samhället och har ett upptagningsområde som omfattar såväl de som bor i Rörvik/Stockaryd samt skolskjutselever från landsbygden. Vi har också nyanlända elever integrerade i verksamheten. Fritidshemmet finns integrerat i skolans lokaler.
Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen utifrån det.
Vi är en väl utrustad, nybyggd skola avseende IKT, elever på högstadiet har en egen dator.
Tjänsten omfattar 100%. Uppdraget innebär utöver undervisning att vara mentor tillsammans med andra kolleger och bära ett eller två av verksamhetens ansvarsområden. Du undervisar främst i matematik och några lektioner i fysik i årskurs 7-9.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Tjänstebeskrivning Grundskollärare i Matematik och Fysik (Åk 79)
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik och fysik enligt gällande läroplan (LGR22).
Skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö som främjar elevernas nyfikenhet, förståelse och utveckling.
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt sätta betyg.
Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper för att utveckla undervisningen.
Delta i utvecklingsarbete och fortbildning inom skolan.
Mentorskap.
Ha kontakt med vårdnadshavare och andra aktörer kring elevernas utveckling.
Bidra till skolans värdegrundsarbete och trygghetsarbete.Kvalifikationer
Legitimation som lärare med behörighet att undervisa i matematik och fysik i årskurs 79.
Goda ämneskunskaper och pedagogisk förmåga.
Erfarenhet av arbete i grundskolan är meriterande.
Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Kunskap om digitala verktyg i undervisningen.Dina personliga egenskaper
Engagerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad.
God samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens.
Flexibel och nytänkande i pedagogiska sammanhang.
Legitimerad lärare med behörighet årskurs 7-9. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetat som lärare.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande.
Ett utdrag från belastningsregistret krävs.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
