Grundlärare i fritidshem till Västra skolan
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2026-07-24
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Ref: 20261726 Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Västra skolan en grundlärare i fritidshem!
Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritids mot f-klass. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Du planerar och håller även i rastaktiviteter för eleverna. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och du kommer själv bedriva undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång.
Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete. För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du har god förmåga till samarbete och är hjälpsam och lyhörd inför både kollegor och elever.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Västra skolan är en kommunal grundskola som är belägen i Malmös centrala delar och ligger omgiven av fina parker, kultur och i hjärtat av stadens äldsta historiska kvarter. Västra skolan är en F–3 skola med cirka 260 elever.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Sandra Steen sandra.steen@malmo.se Jobbnummer
10011141