Grundlärare i fritidshem till Vallkärra skola
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2026-07-22
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundlärare i fritidshem arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i enlighet med gällande styrdokument och arbetar aktivt med att utveckla fritidshemsverksamheten. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att skapa en trygg miljö för eleverna, under skoltid såväl som på fritidshemmet. Tjänsten innebär ett ansvar över skolans och områdets IKT.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem och som har behörighet i att undervisa i idrott. Du har erfarenhet av arbete i skol- och fritidsverksamhet. Goda kunskaper i digitala system är ett krav, precis som erfarenhet av att ha arbetat med värdegrund gentemot elevgrupper. Tjänsten kräver en god samarbetsförmåga och du har en förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter och driver dessa för att uppnå önskat resultat.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Tillsammans arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund med tydlig koppling i trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Våra ledord på Vallkärra skola är trygghet, glädje och kunskaper. Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Under läsåret 25/26 har vi startat upp med utvecklingsarbete inom IBIS som är en arbetsmetod utifrån inkluderad beteendestöd i skolan. Detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under kommande år.
Du kan uppleva mer av Stångbyområdets pedagogiska arbete genom vår Instagram: @skolomradetstangby
Vill du bli en av oss?
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Zarko Isaevski zarko.isaevski@lund.se Jobbnummer
10008743