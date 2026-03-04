Grundlärare i fritidshem till Tunaskolans anpassade grundskola
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundlärare i fritidshem arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i enlighet med gällande styrdokument och arbetar aktivt med att utveckla fritidshemsverksamheten. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att skapa en trygg miljö för eleverna, under skoltid såväl som på fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med förstelärare, speciallärare, förskolelärare och elevassistenter. Tillsammans skapar vi den bästa verksamheten för eleverna!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten på Tunaskolans anpassade grundskola. Som grundlärare i fritidshem kommer du att ansvara för fritidshemmet och undervisa i idrott utifrån din behörighet. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger och bygga den röda tråden mellan skola och fritidshem. Du kommer också att ansvara för att främja elevens utveckling och lärande samt att hitta strategier för att nå varje elev och stärka den i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem med behörighet i idrott, gärna med tidigare erfarenhet av yrket inom anpassad grundskola eller LSS-verksamhet.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av elever med intellektuell funktionsnedsättning samt kunskap och erfarenhet av AKK (alternativ kompletterande kommunikation). I arbetet krävs god samarbetsförmåga, att du är självgående, kan tänka utanför ramarna och att du vill utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Ditt arbete baserar du på en vetenskaplig grund och gällande styrdokument. Du känner dig trygg när det gäller pedagogisk dokumentation och när det gäller föräldrasamverkan då det är en självklarhet för dig i ditt yrkesutövande. Det är meriterande om du har god insikt i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Tack vare en god pedagogisk och didaktisk förmåga kan du självständigt leda och organisera ditt arbete vilket leder till studiero och en god lärmiljö för våra elever hela dagen.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Här är alla hjältar! - var det en av våra elever som sa. Visst beskriver det Tunaskolan väl. Över 900 elever i årskurserna F-9 och anpassad grundskola inkluderad går på Tunaskolan. Vi är stolta över den mångfald vi representerar, och ser olikheter som en tillgång. Tunaskolan är samlokaliserad med Östervångsskolan.
Tunaskolans professionella och stolta lärarkår och personalgrupp gör sitt yttersta för eleverna. Vår vision är att eleverna ska lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.
I anpassad grundskola går elever med intellektuell funktionsnedsättning. Tuna anpassad grundskola har årskurser från 1 till och med 9. Eleverna är indelade i stadieklasser 1-3, 4-6 och 7-9. Vår skola erbjuder båda inriktningar inom den anpassade grundskolan, det vill säga ämnen samt ämnesområden. Tuna anpassad grundskola är organiserad i tre olika spår enligt följande:
- Spår A: Inriktning ämnen, undervisning sammanhållen klass
- Spår B: Inriktning ämnesområden, undervisning i sammanhållen klass
- Spår C: Inriktning ämnesområden, undervisning som i större utsträckning är individualiserad
A- och B-spåret bedriver verksamhet på Tunaskolan medan C-spåret har sina lokaler på Lilla Tuna. Lilla Tuna är samlokaliserad med Mårtenskolan och har också sin ledning, elevhälsa och administration där. Skolan ligger cirka 1 km från Tunaskolan och erbjuder även en fritidshemsverksamhet för låg- och mellanstadiet. A- och B-spåret har fritidshemsverksamhet i Tunaskolans lokaler.
Lärandet och arbetet med att göra eleverna självständiga i vardagen är centrala delar på Tuna anpassad grundskola. Omsorg kan också vara en viktig del i arbetet med våra elever.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
