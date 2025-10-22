Grundlärare i fritidshem till Sundsbroskolan
2025-10-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252294 Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Sundsbroskolan en grundlärare i fritidshem med inriktning Idrott och hälsa! Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritids och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola.
På Sundsbroskolan erbjuds du ett utvecklande och spännande uppdrag, och under detta läsår har vi fokus på trygghet, trivsel och läsning. Vi har fyra avdelningar med egna lokaler som är anpassade för fritidsverksamhet. Du leds av en chef som leder nära och framåt.
Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen tillsammans med kollegor. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Arbetstiderna kan variera mellan klockan 07.00-18.00.
Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, med idrottsinriktning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket och anpassar undervisningen efter elevgruppens behov. Du har en god insikt och kunskap i fritidshemmets styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du kan interagera med kollegor och elever, arbetar systematiskt och är flexibel samt att du trivs när du tillsammans med kollegor och elever utvecklar fritidshemmet.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Sundsbroskolan ligger i Bunkeflostrand och är en F-6 skola med cirka 720 elever som brukar beskrivas som "skolan mitt i byn". Här har vi fokus på att skapa en god lärmiljö för både barn och vuxna. Vi har god behörighet hos vår personal och våra elever har hög måluppfyllelse. Vi arbetar språkutvecklande och använder oss av bland annat kollega-handledning och kollegialt lärande. Tillsammans arbetar vi för att skapa rutiner och en stimulerande skolkultur. Vår fina skolbyggnad ger oss bra förutsättningar för undervisningen.
Skolans åtagande handlar om lärmiljön. Vi arbetar aktivt med värdegrund och har skapat ett årshjul så att alla årskurser får ta del av skolans arbete. Vidare arbetar vi med studiero med såväl elever, pedagoger och EHT.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 01/01-2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
