Grundlärare i fritidshem till Mellanhedsskolan
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22
Nu söker vi på Mellanhedsskolan 1-2 grundlärare i fritidshem! Du kommer tillhöra vår processenhet fritidshem åk F-6 och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola!
På Mellanhedsskolan erbjuds du ett spännande uppdrag där du har det pedagogiska ansvaret på en avdelning tillsammans med andra legitimerade lärare i fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg lärmiljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som vi erbjuder dem en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Tillsammans arbetar de olika avdelningarna som en processenhet mot gemensamma mål.
Du kommer ledas av en chef som ansvarar för skolans hela fritidshemsverksamhet F-6, vars bakgrund och egna erfarenhet främst kommer från fritidshemmet. Ledarskapet präglas av stort ansvar och stor tillit. Skolans hela ledningsgrupp samverkar tillsammans för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elevers utveckling och lärande.
Under skoldagen samverkar du med övrig personal på skolan. Du förväntas stötta grundskollärarna i klassrummen i undervisningen de ansvarar för. Mellanhedsskolan strävar även efter att höja kvalitén på rasterna och ser uppdraget för att utveckla dessa som naturligt inom rollen som grundlärare i fritidshem.
Tillsammans skapar skola och fritidshem en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket och av att samverka under skoltiden.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Du utvärderar och utvecklar kontinuerligt din undervisning. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Vi förutsätter att du ser elevens styrkor och vill hjälpa eleven att utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö för våra elever under hela deras dag.
För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du känner dig trygg i ditt ledarskap och har förmågan att anpassa undervisning för att eleverna ska lyckas utifrån deras förutsättningar. Det är nödvändigt att du behärskar svenska i tal och skrift för att kunna stödja våra elever.
Om arbetsplatsen
Mellanhedsskolan har en verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 9, samt anpassad grundskola för årskurs 1-9. Det går cirka 1100 elever på skolan. Hösten 2022 tog Mellanhedsskolan över lokalerna som tidigare var Slottstadens skola. Det innebär att Mellanhedsskolan har verksamhet på två skolenheter. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 (före detta Slottsstadens skola) har verksamhet för årskurs 4-9.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
