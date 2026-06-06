Grundlärare i fritidshem till Glasbruksskolan
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2026-06-06
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Ref: 20261344Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Glasbruksskolan en grundlärare i fritidshem! Som grundlärare i fritidshem ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Grundlärare fritidshem ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Grundlärare fritidshem ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Under skoltid samverkar grundlärare fritidshem med skolan. I uppdraget kan undervisning i ett eller flera ämnen i skolan ingå. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa varje elevs bästa skola tillsammans med engagerade kollegor och elever på Glasbruksskolan? Glasbruksskolan ligger i Limhamns Sjöstad och invigdes i september 2016. Glasbruksskolan är en F–6-skola med cirka 560 elever, till rektorsområdet hör även Skolan på Ön. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan. I rektorsområdet vill vi...
• ge våra elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden.
• skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en kreativ och stimulerande miljö, som präglas av ömsesidig respekt.
• lära våra elever att ta ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-20 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Bitr. Rektor
Anna Lundius anna.lundius@malmo.se +4640349280 Jobbnummer
9950945