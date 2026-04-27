Grundlärare i fritidshem till Geijerskolan
2026-04-27
Ref: 20261031

Dina arbetsuppgifter
Är du grundlärare i fritidshem och redo för ett nytt uppdrag? Välkommen till Geijerskolan!
Vi rekryterar nu en grundlärare i fritidshemmet med placering på lågstadiet. Vårt gemensamma mål är att skapa en hållbar och modern verksamhet där våra elever utvecklas, blir medvetna, når framgång och känner stor lust och nyfikenhet inför framtida lärande. Tillsammans ska vi rusta varje elev inför framtiden. Forskning och lärande ska gå hand i hand och verksamheten ska redan från tidig ålder genomsyras av ett formativt- och språkutvecklande förhållningssätt. Genom att samverka med varandra ska vi skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och att tro på sin egen förmåga.
Som grundlärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med ditt team för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du är med och skapar en trygg miljö för våra elever utifrån läroplan och styrdokument. Grundlärare i fritidshem ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Under skoltid samverkar grundlärare i fritidshem med skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. I arbetet som grundlärare i fritidshem behöver du vara skicklig på att skapa goda och förtroendefulla relationer med både elever, personal och vårdnadshavare. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Geijerskolan har 615 elever från förskoleklass upp till årskurs 6, en stor kreativ fritidshemsverksamhet och 80 engagerade medarbetare. På Geijerskolan finns en skolledning som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för alla elever och medarbetare. Vårt fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling i en trygg och tillitsfull miljö, att utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt att ta ansvar för sig själva och andra. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats. Geijerskolan är belägen på Limhamn och har sedan 2016 nya ljusa lokaler. Vi har nära till Malmös kulturliv och Ribbans sköna natur.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 20260810 eller enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Biträdande rektor
Linda Larsson linda.larsson5@malmo.se
