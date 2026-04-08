Grundlärare i fritidshem med inriktning idrott till Stavsborgsskolan
Vill du kombinera idrottsundervisning med ett uppdrag i fritidshemmet? Vill du arbeta på en populär, modern och välfungerande F-9 skola med tydligt elevfokus och stolta medarbetare som värdesätter alla professioner lika mycket? På Stavsborgsskolan får du utvecklas på en skola som växer och präglas av tydlig struktur, goda resultat och kollegialt samarbete. Sök rollen som grundlärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa redan idag!
Stavsborgsskolan tillhör Älta rektorsområde som ligger i natursköna Älta. Älta rektorsområde består av tre grundskolor, en resursskola och sex förskolor. Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.Ditt uppdragI denna kombinerade tjänst arbetar du både som grundlärare i fritidshem och lärare i idrott och hälsa. Tillsammans med lärare och fritidsteamet skapar du en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag för våra elever. Du ingår i fritidsteamet och team F-3, där ni samarbetar kring elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. I uppdraget ingår mentorskap för en klass på lågstadiet.
I rollen som grundlärare i fritidshem arbetar du med elever i årskurs 1-3. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet och under rasterna. I fritidshemmets verksamhet är du delaktig i och ansvarar för fritidsaktiviteter. Tillsammans med fritidsteamet planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är en del av skolans undervisning, där aktiviteterna planeras med ett tydligt pedagogiskt syfte och kopplas till skolans teman och fokusområden. Tillsammans skapar ni en trygg och stimulerande miljö där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus, samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter deras intressen, behov och förutsättningar.
Under delar av skoldagen undervisar du elever i idrott och hälsa i årskurs 1-3. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i ditt ämne utifrån läroplanen. Du arbetar aktivt för att utveckla elevernas rörelse samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. På skolan arbetar ytterligare tre idrottslärare. Tillsammans samarbetar ni kring idrottsrelaterade aktiviteter och traditioner, såsom julvolleyboll, Stavanloppet, simundervisning, skridskor och idrottsdagar.
Utifrån verksamhetens behov kan det bli aktuellt att du undervisar i en särskild undervisningsgrupp.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation som grundlärare i fritidshem med ämnesbehörighet i idrott och hälsa
erfarenhet av att arbeta som grundlärare i fritidshem
erfarenhet av att arbeta på skola med elever i lågstadiet
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som lärare i idrott och hälsa
erfarenhet av mentorskap
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser
erfarenhet av att vara delaktig i fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete
erfarenhet av att arbeta i en särskild undervisningsgrupp.
Är det här du?För att lyckas i rollen har du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att stötta, hjälpa och lyfta dina kollegor. Med din relationsskapande förmåga bygger du snabbt förtroende hos eleverna samt skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du planerar och genomför din undervisning på ett strukturerat och tydligt sätt, med genomtänkta lektionsupplägg som gör det lätt för eleverna att förstå, följa och lyckas. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Som person är du initiativtagande, nyfiken och driven, med mod att pröva nya arbetssätt och en vilja att utveckla både undervisningen och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderStavsborgsskolan är en populär, trygg och välfungerad F-9 skola med cirka 700 elever i nybyggda lokaler. Viväxer och arbetar aktivt för att vara det självklara valet för alla elever i Älta. Skolan ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog, samt har goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Arbetsplatsen präglas av tydlig struktur, goda resultat, kollegialt samarbete och ett starkt fokus på undervisningskvalitet. Här arbetar engagerade och skickliga medarbetare tillsammans för att skapa en trygg, trivsam och inspirerande lärmiljö. Vi erbjuder parkering till en reducerad månadskostnad och en väldigt god pedagogisk lunch till subventionerat pris. Dessutom är vi en mobilfri skola. Läs mer om oss här
Som lärare hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där samarbete och utveckling står i fokus. Vi har tydligt elevfokus och gör alltid vårt yttersta för att ge varje elev de bästa förutsättningarna. Hos oss kommer du till en arbetsplats där man är stolt över det man gör och där alla professioner är lika viktiga.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-22!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka Kontakt
Sveriges Lärare, Expedition nacka@sverigeslarare.se 070-4318974
