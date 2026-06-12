Grundlärare i fritidshem inriktning musik till Bladins grundskola
Bladins Skola, Stiftelsen / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-06-12
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Är du redo för en spännande utmaning där du kan göra verklig skillnad? Bladins Grundskola söker nu en legitimerad lärare i fritidshem för att ansluta sig till vårt team.
På Bladins Grundskola får du möjligheten att utvecklas och känna dig trygg i en miljö där varje medarbetare spelar en viktig roll. Vi tror på att ge våra lärare utmaningar som inspirerar till framsteg och gör verklig skillnad för våra elever.
Vi erbjuder:
En skola med en positiv atmosfär och fantastiska elever
En stark gemenskap och trivsel bland kollegor
Möjlighet till kontinuerlig utveckling och utmaningar i din roll som lärare
En arbetsplats där varje elev är i fokus och där vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande studiemiljöPubliceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du är med och utvecklar det pedagogiska arbetet på fritidshemmet i nära samarbete med kollegor och elever. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du en trygg och stimulerande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt, samtidigt som de erbjuds en meningsfull fritid.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. I tjänsten ingår även ansvar för undervisning i musik.
Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem med inriktning musik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Du har god insikt i skolans styrdokument och omsätter dem i praktiken. Du har mycket god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan självständigt organisera och leda det pedagogiska arbetet för att skapa trygghet, studiero och en utvecklande lärmiljö. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
För att trivas i rollen hos oss är det viktigt att du är nyfiken, driven och engagerad. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, och du ser samarbete som en självklar del av ditt professionella uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
"På Bladins utvecklas varje elev till en nyfiken, kunnig och omtänksam ung människa som har mod att tänka själv, når sin fulla potential och är redo att ta ansvar i en global värld."
Bladins Skola är en fristående skola med långa anor, bestående av förskola, grundskola, internationell skola och gymnasium med totalt drygt 1600 elever.
På Bladins grundskola går ca 840 elever. Varje årskurs består av ca 84 elever som är indelade i tre grupper. På vår skola blir varje elev sedd och vi vårdar våra vardagliga möten med våra elever där vi är tydliga vuxna förebilder. Vi arbetar målmedvetet med att våra elever ska utveckla och känna trygghet med flera vuxna. Skolan är belägen i lokaler på Själlandstorget i centrala Malmö.
Vi arbetar med löpande rekrytering, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
För mer information om tjänsten, kontakta rektor, Charlotte Graham, charlotte.graham@bladins.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till Bladins Grundskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7592248-2050123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bladins Skola, Stiftelsen
, https://careers.bladins.se
Själlandstorget 1 (visa karta
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217 42 MALMÖ Arbetsplats
Bladins Jobbnummer
9961038