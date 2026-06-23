Grundlärare i fritidshem/fritidsansvarig till Kalmar Waldorfskola
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2026-06-23
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Kalmar Waldorfskola söker en engagerad och legitimerad grundlärare i fritidshem för ett visstidsuppdrag under läsåret 2026–2027, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 100 % och innebär även ett särskilt ansvar som fritidsansvarig.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Kalmar Waldorfskola är en fristående F–9-skola, belägen i centrala Kalmar nära Länssjukhuset. Hos oss får eleverna utvecklas i en lugn och trivsam miljö där kunskap, konst, hantverk och social utveckling går hand i hand. Vi arbetar för att skapa en rofylld och stimulerande miljö där den fria leken, det sociala samspelet och en tydlig rytm i vardagen står i centrum.
Waldorfpedagogiken utgår från att lärande sker i praktiska, konstnärliga och konkreta sammanhang. Årstidsloppet och årets högtider präglar verksamheten och påverkar allt från utomhusaktiviteter och hantverksprojekt till mellanmål och den pedagogiska miljön. Vi värnar om naturliga och giftfria material och vill erbjuda eleverna en trygg, vacker och inspirerande miljö där fantasi, kreativitet och nyfikenhet får växa.Om tjänsten
Som grundlärare i fritidshem är du en viktig del av elevernas hela skoldag. Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten i fritidshemmet med utgångspunkt i läroplanen och elevernas behov. Du bidrar till en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet där eleverna får möjlighet att leka, utforska, skapa och utveckla sociala färdigheter.
Under delar av skoldagen arbetar du som klassrumsstöd och samverkar nära lärare och övrig personal för att skapa trygghet, studiero och goda förutsättningar för elevernas lärande.
Du är också en viktig aktör i skolans trygghetsarbete genom att vara en närvarande vuxen under raster och i elevernas vardag, bygga relationer, förebygga konflikter och stödja elevernas sociala samspel.
Uppdraget innebär bland annat att du:
planerar, genomför och utvärderar fritidshemmets pedagogiska verksamhet,
skapar stimulerande lärmiljöer som väcker elevernas lust att leka, utforska och lära,
arbetar aktivt med värdegrund, trygghet och relationsskapande,
stödjer elevernas sociala utveckling, samspel och självständighet,
samverkar med lärare och övrig personal kring elevernas hela skoldag,
arbetar som klassrumsstöd och ger pedagogiskt stöd till elever enskilt och i mindre grupper,
bidrar till ökad studiero, trygghet och måluppfyllelse,
håller i rastverksamhet och är närvarande i elevernas vardag,
har löpande dialog med vårdnadshavare,
deltar aktivt i skolans kollegiala arbete.
Rollen som fritidsansvarig
Som fritidsansvarig har du ett övergripande ansvar för fritidshemmets pedagogiska utveckling och organisation. Du ansvarar för planering och samordning av verksamheten tillsammans med dina kollegor och leder fritidshemmets värdegrundsarbete. Du fungerar som en sammanhållande kraft i arbetslaget och är en viktig kontaktperson gentemot skolledning och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår bland annat att:
ansvara för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av fritidshemmet,
samordna verksamheten och skapa struktur i det dagliga arbetet,
leda och följa upp fritidshemmets värdegrundsarbete,
bidra till kvalitetsarbete och dokumentation,
vara kontaktperson gentemot skolledning och vårdnadshavare i frågor som rör fritidshemmet,
tillsammans med kollegorna utveckla en verksamhet som präglas av trygghet, kreativitet och gemenskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad grundlärare i fritidshem,
har god förståelse för grundskolans uppdrag och de styrdokument som vägleder fritidshemmets verksamhet,
har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt,
har grundläggande digital kompetens och kan använda skolans IT-verktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidshem eller skola.
Har du inte tidigare arbetat inom Waldorfpedagogiken ser vi gärna att du är nyfiken på och positiv till att lära dig mer om vårt arbetssätt, samt öppen för fortbildningar och vidareutbildningar inom Waldorfpedagogik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och kreativ. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en stark vilja att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning.
Du ser elevernas olika behov och möter dem utifrån deras individuella förutsättningar med ett inkluderande förhållningssätt. Du har tålamod, nyfikenhet och en god empatisk förmåga och kan lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana eleverna att utvecklas vidare.
Eftersom vi är en liten verksamhet lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet.
Anställningsform
Visstidsanställning under läsåret 2026–2027, 100 %, med möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:rektor@kalmarwaldorfskola.se
Vi behandlar ansökningarna fortlöpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: rektor@kalmarwaldorfskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Kalmar Waldorfskola
Ståthållaregatan 50A (visa karta
)
392 56 KALMAR Arbetsplats
Kalmar Waldorfskola Kontakt
Rektor
Paula Tågerud Valdivia rektor@kalmarwaldorfskola.se Jobbnummer
9975993