Grundlärare i fritidshem åk 1-3 till Monbijouskolan
Ref: 20260674 Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en legitimerad grundlärare i fritidshem till vårt team i åk 1-3! Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att driva och utveckla vårt arbete med trygga och aktiva raster på skolan. En viktig del av ditt uppdrag är att planera, organisera och genomföra rastaktiviteter för åk 1-3.
På Monbijouskolan arbetar vi i årskursvisa team där grundskollärare, grundlärare i fritidshem och elevhälsoteam samverkar och samarbetar för varje elevs lärande och trygghet. Som en del av teamet i fritidshem åk 1-3 ansvarar du tillsammans med kollegor för en väl fungerande verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter inom ramen för Fritidshemmets läroplan. Som grundlärare i fritidhem har du också ansvar för att skapa trygga raster och planera och leda rastaktiviteter. I uppdraget hos oss ska du vara med och utveckla en stimulerade pedagogisk verksamhet och tillsammans med dina kollegor driva det pedagogiska arbetet framåt både i skola och fritidshem. På Monbijouskolan erbjuds du ett nära ledarskap från rektor och biträdande rektor, kollegialt samarbete i team, tydlig struktur för möten, planering och utvecklingsarbete samt aktivt stöd från EHT i det dagliga arbetet. Här finns en kultur av att hålla elevens lärande och trygghet i fokus genom ansvar, delaktighet, samarbete och flexibilitet i det dagliga arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem med behörighet att undervisa i idrott. Det är meriterande om du arbetat som grundlärare i fritidshem. Det är viktigt att du är intresserad av att vara med och utveckla verksamheten genom kollegialt lärande på vårt fritidshem. Du är en trygg och tydlig ledare bland elever, lösningsfokuserad och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Du har en god insikt och kunskap i skolans och fritidshemmets styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Din undervisning är modern och kreativ, utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du har god kunskap i didaktik och pedagogik och du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Hos oss är det viktigt att du är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Monbijouskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 360 motiverade och nyfikna elever. De flesta elever är inskrivna på vårt fritidshem som är organiserat årskursvis åk F-3 och stadievis åk 4-6. Monbijouskolan är den stora lilla skolan i hjärtat av Malmö. Vårt elevunderlag speglar mångfalden i Malmö och det berikar och präglar vår verksamhet. Vi arbetar i historiska och nyrenoverade lokaler med närhet till ett rikt utbud av möjliga studiebesök och upplevelser kopplade till undervisningen. På vår skola står elevernas trygghet och lärande i fokus och vi arbetar tillsammans mot vårt mål - att vara varje elevs bästa skola!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1/6-2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Julia Jörnfalck julia.jornfalck@malmo.se Jobbnummer
9819992