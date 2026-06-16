Grundlärare fritidshemmet till Vistaskolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Vistaskolan fritidshem / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2026-06-16
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 820 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. Vår verksamhet bygger på respekt och tillit där alla elever kan finna trygghet och studiero. I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker nu en grundlärare mot fritidshem i blivande årskurs 2. Årskursen har två klasser och i arbetslaget ingår idag två klasslärare, en elevassistent och en fritidspedagog. Nu söker vi ytterligare en kollega som är behörig grundlärare mot fritidshem och som ska ingå i arbetslaget. Som grundlärare fritidshemmet har du ett pedagogiskt helhetsansvar med planering, genomförande och uppföljning. Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som grundlärare mot fritidshemmet på Vistaskolan ingår du i ett arbetslag. Några viktiga prioriterade områden är att utveckla arbetet kring elevernas lärmiljö, samverkan samt utveckling av rastverksamhet. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga kollegor i en årskurs, där ni tillsammans leder undervisningen med utgångspunkt i läroplanen samt i skolans verksamhetsplan. I F-3/lågstadiet på Vistaskolan har vi ett heldagsperspektiv och väver ihop undervisningen i förskoleklass med undervisningen i fritidshemmet. Du kommer att vara delaktig i hela dagens undervisning.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker dig som har examen som grundlärare mot fritidshem eller som fritidspedagog och har legitimation för undervisning i fritidshem. Den vi söker ska också ha dokumenterad erfarenhet av arbete som grundlärare mot fritidshem.
Du har erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera arbetet utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du är en drivande person som har förmåga att ta egna initiativ och att genomföra en hel process tillsammans med arbetslaget. Du har god samarbetsförmåga och lätt att få övrig personal med dig i arbetet mot gemensamma mål. Du tycker om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och samtidigt är du öppen för nya arbetssätt. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du ska vara lugn, trygg och stabil och med förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt pedagogiska ledarskap har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor F-3 och fritidshemmet Fotini Lejonstad: fotini.lejonstad@huddinge.se
Preliminärt startdatum är torsdag 13 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Vista skolväg1 (visa karta
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141 32 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Vistaskolan fritidshem Kontakt
Biträdande rektor F-3 och fritidshemmet
Fotini Lejonstad fotini.lejonstad@huddinge.se 08-53531517 Jobbnummer
9966453