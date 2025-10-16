Grundlärare fritidshem till Västra hamnens skola
Malmö kommun / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2025-10-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252434 Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en grundlärare som vill vara med och utveckla vårt Fritidshem tillsammans med sina kollegor. Västra hamnens skola är skolan för årskurs 4-6 där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa.
Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. Vi har framgångsrik och effektiv undervisning och goda relationer är grunden för lärandet. Andan som råder är: Det är viktigt för mig att det går bra för dig.
I ditt uppdrag som grundlärare hos oss ingår det planering av aktiviteter och genomförande av dessa. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån Fritidshemmets styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ fritidsverksamhet och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I rollen samarbetar du med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du kommer även ingå i arbetslaget för Fritidshemmet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad grundlärare i Fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som grundlärare på Fritidshem. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att omsätta styrdokumenten i praktiken samt har ett undersökande förhållningssätt till din praktik. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete och med en god
kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du är driven, relationell och engagerad i ditt uppdrag och tycker om att vara en förebild för våra fritidsbarn.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Västra Hamnens skola, placerad i närheten av Turning Torso och Varvsparken, invigdes i augusti 2010 och är för närvarande en skola med 365 elever i åk 4-6 med ett fritidshem. Vår idrottshall ligger cirka 500 m från skolan och heter Stapelbäddshallen. Vår personal har en hög behörighet och kompetens. Vi har höga förväntningar på varandra och eleverna har hög motivation vilket visas i goda studieresultat. Det här läsåret fokuserar vi på att arbeta med skrivande och språkutveckling i alla ämnen och den tillgängliga lärmiljön genom arbete med klassrumsstruktur för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Niri Hagelin Jönsson niri.hagelinjonsson@malmo.se . Jobbnummer
9560874