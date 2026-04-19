Grundlärare åk 4-6 : sv, ma, eng med inriktning no/TK till Ellagårdsskolan
Täby Kommun / Grundskollärarjobb / Täby Visa alla grundskollärarjobb i Täby
2026-04-19
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Grundlärare åk 4-6 : svenska, matematik, engelska med inriktning inriktning naturorienterande ämnen och teknik till Ellagårdsskolan (80% vikariat läsåret 26/27)
Vill du göra skillnad i en skola med höga ambitioner och starkt fokus på elevernas lärande?
Nu söker Ellagårdsskolan en engagerad grundlärare 4-6 med inriktning naturorienterande ämnen och teknik för ett vikariat under läsåret 2026/2027.
Om jobbet
Ellagårdsskolan är en F-6-skola med cirka 380 elever och en kompetent och engagerad personalgrupp. Hos oss står elevernas kunskapsutveckling och trygghet i centrum. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar med en strukturerad och likvärdig undervisning där eleverna får vara delaktiga i sitt lärande. Vi lägger stor vikt vid att bygga starka grunder i elevernas kunskaper, och arbetar språkutvecklande i alla ämnen.
Skolan har högt ställda mål för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning och arbetar med strukturerad undervisning där eleverna ska kunna ha inflytande över sitt eget lärande. Ellagårdsskolan arbetar även med inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS). Det innebär att du får verktyg för att skapa tydliga förväntningar, studiero och positiva relationer i klassrummet. Detta för att stärka elevernas positiva beteenden så att lärmiljön såväl som den psykosociala miljön främjar elevernas lärande och välmåendePubliceringsdatum2026-04-19Om tjänsten
Som lärare hos oss planerar, genomför och utvecklar du undervisningen i nära samarbete med elever, kollegor och skolledning. Du ingår i ett kompetent årskurslag där kollegialt samarbete är en självklar del av arbetet. Mentorskap ingår i uppdraget.
Du arbetar aktivt för en inkluderande undervisning där alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i matematik, engelska, svenska samt naturorienterande ämnen och teknik
arbetar formativt och språkutvecklande
är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dem i ett tydligt och meningsfullt lärande
använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen
ser hela elevens studiesituation och samverkar med elevhälsan vid behov
Som person är du strukturerad, engagerad och inspirerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och vill bidra till skolans utveckling. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete och skapa ett tryggt och tillitsfullt klassrum där alla elever får komma till tals.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Tjänsten är ett vikariat på 80% läsåret 26/27.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 260510. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123377". Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
Ellagårdsvägen 21 (visa karta
)
187 31 TÄBY Kontakt
Patricia Sagner patricia.sagner@taby.se Jobbnummer
9862737