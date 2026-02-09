Grundlärare åk 4-6 sökes till Påvelundsskolan F-6
Nu söker vi på Påvelundsskolan Dig som är utbildad lärare för årskurs 4-6 med så bred ämnesbehörighet som möjligt, då en av våra fantastiska klasslärare går i pension.
Här öppnar sig en möjlighet för dig som vill vara klasslärare.
Påvelundsskolan F-9 är en skola med cirka 1100 elever. På Påvelundsskolan F-6 har vi idag cirka 485 elever och cirka 60 personal. Skolan består av fyra skolhus med lokaler anpassade för att möta elevernas behov och ge förutsättningar för trygghet och studiero. Vårt arbete bygger på en gemensam grundsyn där alla elever är våra elever. Vi ska se till att ge dem de bästa förutsättningar vi kan under deras tid hos oss.
Vår målsättning är att Påvelundsskolan F-6 skall vara en likvärdig skola där elever och personal trivs och utvecklas. Vårt arbete genomsyras av engagerad personal som ger eleverna möjligheter och förutsättningar att utvecklas och utmanas i sitt lärande. Vi arbetar för en öppen, utvecklande och trivsam arbetsgemenskap med fokus på elevernas lärmiljö. Vi värdesätter relations- och kommunikationskompetens.
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår och våra lärledare inom ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, utvecklar tillsammans med alla undervisande lärare undervisningen i relation till elevernas lärande. Vår skola har alltid vikten av det pedagogiska ledarskapet i fokus. Genom samverkan med vårdnadshavare har vi ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande.Dina arbetsuppgifter
Du blir en av skolans 8 klasslärare i årskurs 4-6. Du ingår i ett arbetslag med årskursen du kommer att ansvara för samt i det större arbetslaget med lärare årskurs 4-6. Du arbetar med elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd och självklart de elever som ingår i vår SU-grupp om någon tillhör din årskurs. Utifrån just din behörighet, kompetens och profil, i kombination med den personal vi har, kommer tjänsteplanering att göras.
Du utvärderar din undervisning, följer aktuell forskning, har god kännedom om läromedel och differentierad undervisning. Du samverkar med övriga kollegor och professioner inom Elevhälsoteamet.
Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer. Du inspireras och utbyter gärna nya tankar och idéer, har erfarenhet av förbättringsarbete där du tar en aktiv roll och har nära samarbete med kollegor och rektorer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa för årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har bred behörighet i kärnämnen, svenska, matematik, engelska samt SO- och NO ämnen.
Du har lätt för att samarbeta samt har ett inkluderande förhållningssätt och har konkreta exempel och referenser som kan berätta hur du skapar och tar ansvar för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan planera och prioritera ditt arbete självständigt och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du är insatt i styrdokumenten och har förmågan att tillämpa dem. Du följer aktuell forskning inom verksamhetsområdet och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är en stabil och trygg person som har förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du har ett starkt intresse för ditt arbete och visar engagemang, uthållighet och vilja.
Vi efterfrågar medarbetare som är engagerade, som har eleverna i fokus och som samarbetar i arbetslag.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
