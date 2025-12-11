Grundlärare åk 3-6 i slöjd till Kryddgårdsskolan
2025-12-11
Publiceringsdatum2025-12-11
Vi på Kryddgårddskolan söker nu en behörig lärare inom ämnet slöjd.
Som lärare hos oss ges du förutsättningar att fokusera på hela elevens lärandesituation och utveckling mot målen. Din undervisning är strukturerad, varierad och målfokuserad. Eleverna ges utrymme för ett stort elevinflytande i din undervisning och du erbjuder eleverna ett elevaktivt lärande. Du har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer - så väl med dina elever som med kollegor och vårdnadshavare.
Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete både enskilt och i samarbete med dina kollegor. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Du kommer ingå i ett välkomnande och engagerat personalteam som gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas utifrån sina förutsättningar.
Som medarbetare erbjuds du en kommunikativ, kvalitativ och transparent skolledning som leder skolan tydligt och målinriktat och som arbetar aktivt för en inkluderande och trivsam arbetsmiljö.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk 3-6 i textilslöjd och trä- och metallslöjd. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare.
Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kunskap i att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en stimulerande lärandemiljö åt varje elev - under hela deras skoldag. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och du hanterar med lätthet relevanta digitala verktyg och utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och snabb på att bygga tillitsfulla relationer. Du är en trygg och kommunikativt skicklig ledare i klassrummet. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och pragmatisk. Du kan planera ditt arbete utifrån att arbetsbelastningen varierar under läsåret och du har god förmåga att hantera mer stressiga perioder.
Ta chansen att bli en del av Kryddgårdsskolans fantastiska verksamhet!
Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar - för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I Malmös östra delar i de grönskande områdena mellan Cronhielmsparken och Östra kyrkogården ligger Kryddgårdsskolan och hos oss går ca. 350 elever i årskurserna F-6. Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt genomsyrar all vår undervisning, både i skola och på fritidshemmet. Vår undervisning präglas av tydliga språkliga mål, kontextrikedom, interaktion och stöttning. Vi har stort fokus på att utveckla våra elevers förmågor inom läsa, skriva och räkna och vårt läsfrämjande arbete innefattar bland annat ett nära samarbete med vårt skolbibliotek.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 7/1- 2026 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
