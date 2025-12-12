Grundläggningsarbetare till Keller i norra Sverige
Keller Grundläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2025-12-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keller Grundläggning AB i Luleå
, Solna
, Mölndal
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
I samband med ett stora spännande projekt växer Keller i norra Sverige och vi söker dig som vill jobba som grundläggningsarbetare hos oss, till att börja med i Luleå.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Keller är väldens största grundläggningsföretag och det gör att vi kan jobba med de mest spännande projekten inom vår bransch. Vi jobbar med en mängd olika tekniker för att förstärka mark och som grundläggningsarbetare hos oss kommer du att jobba med en eller ett par olika tekniker.
Vi anställer nu flera kollegor för flera större projekt och välkomnar både dig som är ny i grundläggningsbranschen och dig med erfarenhet. Är du ny i branschen så börjar du som hjälpare och får utbildning och introduktion av kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi använder engelska som språk i många projekt eftersom våra team ofta jobbar tätt med Keller kollegor från andra länder.
Ett av projekten är i Luleå, men du anställs i en roll där du även förväntas jobba på annan ort vid behov. Ersättningar för resor i samband med jobbet sker i enlighet med Byggnads kollektivavtal.Arbetsuppgifter
Beroende på din kompetens och erfarenhet kan du få jobba med varierande tekniker och uppgifter. T.ex. Kalkcement-pelare, borrning eller stenpelare. Maskinerna vi använder är entreprenadmaskiner för grundläggning som är speciellt utvecklade för våra behov och en del av teamets ansvar är därför även att underhålla maskinerna.
Vi är nyfikna på dig!
Du som söker tjänsten:
Gillar att jobba aktivt, och utomhus
Tar ansvar för din arbetsuppgift, och jobbar bra i team
Har B-körkort
Har kunskaper i engelska
Har tillstånd att arbeta i Sverige
Det är en stor fördel om du redan har erfarenhet av att jobba som grundläggningsarbetare samt om du har erfarenhet av maskiner och är intresserad av mekanik. Likaså är det meriterande om du har kunskaper inom el, svetsning och hydraulik samt om du har C- eller CE-körkort, grävmaskinskort och andra utbildningar såsom Säkrare lyft, Heta arbeten, Fallskydd.
Är du helt ny inom grundläggningsbranschen?
Då kan det vara bra att känna till att:
Du kommer att få introduktion, arbetskläder (skyddskläder), schysta villkor och lön
Du jobbar normalt sett med en grundläggningsteknik, men du kan behöva gå in som hjälpare inom ett annat grundläggningsteknikområde vid behov
Hos oss arbetar du i Team, ofta om 3-4 personer
Du kommer att få en massa frisk luft på jobbet, eftersom vi jobbar ute hela dagarna.
Vi jobbar med mark så du kommer garanterat bli lerig och smutsig på jobbet.
Du jobbar ganska långa arbetsdagar och i gengäld får du längre sammanhängde ledighet
För oss är det viktigaste att alltid jobba säkert, kan vi inte göra en arbetsuppgift säkert så åtgärdar vi den innan vi fortsätter arbetet
Vi har noll tolerans mot alkohol och droger. Det utförs alkohol och drogtester på jobbet.
Är du vår nya kollega?
Vill du bli en del av världens största oberoende grundläggningsföretag så passa på och sök nu! Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningsdatums slut, så skicka in din ansökan till recruitment.se@keller.com
så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: recrutiment.se@keller.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keller Grundläggning AB
(org.nr 556108-1646) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640690