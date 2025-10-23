Growth & Operations Partner Health Tech · Stockholm · Heltid
Simplex Bemanning AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hälsoteknik - nära besluten och i ett team som bygger något med verklig påverkan?
Vi söker en Growth & Operations Partner - en mångsidig och handlingskraftig person som vill driva initiativ, optimera flöden och växa tillsammans med oss.
Varför rollen finns
Vi är ett snabbt växande healthtech-bolag som hjälper familjer till bättre hälsa genom datadrivna insikter och evidensbaserade verktyg. För att fortsätta växa behöver vi någon som kan kombinera strategiskt tänk med operativt driv - någon som får saker att hända, snabbt och smart.
Ditt uppdrag
• Driva prioriterade initiativ tillsammans med grundarna - från idé till färdig leverans
• Identifiera förbättringsmöjligheter i processer, produktflöden och kommunikation
• Koordinera samarbeten, partnerskap och externa kontakter
• Stötta i fundraising, rapportering och förberedelser inför investerarmöten
• Bidra i rekrytering, onboarding och interna rutiner
• Hjälpa till med storytelling och varumärkesbyggande i digitala kanaler
Vem du är
• Har 1-3 års erfarenhet från t.ex. startup, management consulting eller operations
• Trivs i förändring och gillar att ha många bollar i luften
• Strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
• Stark på både svenska och engelska, muntligt och skriftligt
• Genuint intresserad av hälsa, tech och entreprenörskap
Extra plus
• Erfarenhet av projektledning eller growth marketing
• Kännedom om fundraising eller investerardialoger
• Tidigare arbete i snabbväxande bolag
Det här får du
• Jobba nära grundarna i en miljö där beslutsvägarna är korta
• Snabb personlig utveckling och möjlighet att forma en central roll
• Möjlighet till ägarandel på sikt för rätt person
• En vardag fylld av mening, där ditt arbete gör skillnad för människors hälsa
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt
Språk: Svenska & engelska (krav)Publiceringsdatum2025-10-23Så ansöker du
Skicka CV + kort motivering till varför just du vill vara med och bygga framtidens healthtech.
Berätta gärna om ett projekt du drivit från idé till resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9570845