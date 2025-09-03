Growth Marketer / Digital Marknadsföringsspecialist till spännande kund
Wise Professionals AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Detta är ett konsultuppdrag via Wise för en av våra kunder. Uppdraget startar omgående eller enligt överenskommelse och löper i minst 12 månader.
Plats: Placering i Göteborg med möjlighet till hybridlösning.
Om rollen
Vi söker dig som är en mycket erfaren och resultatorienterad digital marknadsförare med ett tydligt säljfokus. Du har förmågan att se tillväxtmöjligheter där andra ser hinder och du vet hur man omvandlar data till konkreta affärsresultat. Här får du möjligheten att vara med och driva tillväxt i en organisation som vill växa snabbt - men smart.
Du kommer att samarbeta nära med team inom marknadsföring, försäljning och produkt för att utveckla effektiva kampanjer, optimera användarupplevelsen och genomföra nya tillväxtinitiativ - alltid med ett starkt fokus på att behålla varumärkets värderingar och visioner.
Vad du kommer att göra
I rollen blir du ansvarig för att bygga och optimera hela kundresan med fokus på försäljning, konvertering och lönsam tillväxt. Du kommer bland annat att:
Driva digitala kampanjer i flera kanaler (sociala medier, sök, SEO, e-post, landningssidor m.fl.) med fokus på att öka kundanskaffning, konverteringar och merförsäljning.
Genomföra experiment och tester för att hitta nya vägar till snabbare tillväxt, och ständigt justera strategin baserat på vad datan visar.
Förbättra kundresan genom att analysera varje kontaktpunkt och skapa en smidigare väg från första interaktion till köp och återköp.
Samarbeta nära med sälj och produkt för att säkerställa att marknadsinsatserna driver rätt affärsmål och öppnar nya intäktsmöjligheter.
Mäta och följa upp resultat på ett sätt som gör det tydligt var insatserna ger störst effekt - och var potentialen finns att växa ytterligare.
I rollen kommer du även att kartlägga och förbättra kundresan genom att analysera användarupplevelsen och optimera viktiga kontaktpunkter för att öka engagemanget och konverteringarna. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt med försäljnings-, produkt- och marknadsföringsteam för att säkerställa att alla kampanjer är i linje med affärsmålen och för att identifiera nya tillväxtmöjligheter. Med hjälp av olika analysverktyg kommer du kontinuerligt att mäta kampanjresultat och optimera ROI. Det är också viktigt att säkerställa att alla digitala aktiviteter återspeglar företagets värderingar och vision, och att tillväxten sker på ett hållbart sätt.
Vem vi söker
Du är van vid att arbeta med tillväxt och vet att framgång inte handlar om enstaka kampanjer, utan om att bygga en helhet där marknadsföring och försäljning går hand i hand.
Vi tror att du har:
Minst 3 års erfarenhet av digital marknadsföring med fokus på growth/performance, gärna inom B2B eller SaaS.
Djup förståelse för nyckeltal som CAC, LTV, MQL och konverteringsgrader.
Starka analytiska färdigheter och vana att arbeta med verktyg som Google Analytics, sociala plattformar, WordPress och Adobe Creative Suite.
Ett naturligt driv för att omsätta idéer och data till konkreta resultat som bidrar direkt till försäljning.
Goda kunskaper i engelska och förmåga att samarbeta i en internationell miljö.
Vad vår kund erbjuder
Hos oss blir du en del av en kultur där tillväxt, kreativitet och entreprenörskap inte bara är ord, utan en självklar del av vardagen. Vi kombinerar friheten i en remote-first arbetsmiljö med den styrka och energi som kommer ur en stark gemenskap. Genom regelbundna aktiviteter bygger vi samhörighet och skapar utrymme för samarbete och lärande över teamgränserna.
Det här är en arbetsplats för dig som vill se dina idéer göra verklig skillnad. Här får du chansen att ta plats, driva initiativ och växa tillsammans med ett företag på en spännande tillväxtresa. Vi ger dig både utrymme och stöd för att utvecklas och överträffa dina mål. Publiceringsdatum2025-09-03Så ansöker du
Skicka in din ansökan (CV räcker) på engelska så snart som möjligt. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV via "Ansök nu" här nedan och du kommer i samband med det att få svara på några korta frågor. Önskar du mer information eller har frågor om rollen, kontakta Kandidatansvarig Emma Rehn: emma.rehn@wise.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
Wise Professionals Jobbnummer
9489956