Grovsnickare med inriktning mot sanering/ Extra
Aleja AB / Snickarjobb / Järfälla Visa alla snickarjobb i Järfälla
2026-06-24
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleja AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet. Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag. Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning.
Är du studerande? Vill du tjäna lite extra pengar?
Då har du hittat rätt!
Räddningspatrullen hos aleja söker nu nya rekryter. Vår patrulls funktion är att hoppa in när vi behöver akut hjälp ute hos kund, det vid t ex sjukdomar hos vår egen eller kundens personal, oförutsedda arbetstoppar eller andra akuta uppdrag.
Viktigt är dock att du kan avsätta minst två hela vardagar i veckan, alltså ej helg eller håltimmar, allt för att vi skall ha möjlighet att erbjuda dig arbetstillfällen. Se annonstexten som följer och om du tror att du är rätt för jobbet - skicka in din fullständiga ansökan redan idag!
aleja - bemanning dygnet runt.
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Storstockholm. Vi erbjuder dygnet runt-jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher - bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vi skall nu anställa fem snickarkunniga personer för arbete i City. Vår kund arbetar i huvudsak med sanering, till stor del mot privatpersoner. Vi kommer därför lägga extra stor vikt vid din sociala kompetens och servicevilja. Som anställd ambulerande arbetare hos oss kan du komma att få utföra arbetsuppgifter utanför dina ordinarie. Kort och gott - vi söker dig som är flexibel och arbetsvillig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: personal@aleja.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
176 70 JÄRFÄLLA Arbetsplats
aleja AB Jobbnummer
9977822