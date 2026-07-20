Grovplåtslagare sökes till spännande uppdrag i Karlskrona
Jobandtalent Sweden AB / Grovplåtslagarjobb / Karlskrona Visa alla grovplåtslagarjobb i Karlskrona
2026-07-20
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Vi söker nu erfarna grovplåtslagare till vår verksamhet i Karlskrona, med planerad start i höst. Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där din kompetens värdesätts och där du blir en viktig del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som grovplåtslagare kommer du att arbeta med tillverkning, bearbetning och montering av större stålkonstruktioner utifrån ritningar och tekniska specifikationer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kapning, bockning, riktning, montering och anpassning av grovplåt. Du kommer även att utföra enklare svetsarbeten samt säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och uppfyller gällande krav.
Arbetet är varierande och ställer höga krav på noggrannhet, tekniskt kunnande och ett stort säkerhetstänk. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt och säkert arbetsflöde.
Arbetstider:
Tjänsten innebär ett attraktivt rotationsschema där du arbetar tre veckor i sträck med arbetstider 07.00–19.00, följt av tre veckors sammanhängande ledighet. Det ger goda möjligheter till en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av grovplåtslageri och känner dig trygg i ditt yrke. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett stort kvalitetstänk och vill fortsätta utvecklas inom ditt yrke.
För tjänsten ser vi att du:
Har fyllt 18 år.
Har flerårig erfarenhet av grovplåtslageri.
Har grundläggande svetskunskaper.
Har erfarenhet av tillverkning och montering av stålkonstruktioner.
Har god vana av ritningsläsning.
Har god materialkännedom och erfarenhet av olika metalltyper.
Har giltiga svetslicenser enligt 141 FM2 och 141 FM6.
Har goda kunskaper i engelska.
Stor vikt kommer även att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det är meriterande om du har:
Truckkort och/eller traverskort.
Certifikat för Heta Arbeten.
Erfarenhet av arbete inom tung industri eller liknande verksamhet.
Vi erbjuder en långsiktig tjänst i en tekniskt avancerad verksamhet där du får arbeta med kvalificerade projekt tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Här får du möjlighet att utveckla din kompetens i en stimulerande arbetsmiljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Med vårt uppskattade rotationsschema får du dessutom god balans mellan arbete och fritid samtidigt som du blir en del av en arbetsplats där yrkesskicklighet, engagemang och laganda värdesätts.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
ANSÖKAN Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8015252-2107411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Karlskrona Centralstation (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10007072