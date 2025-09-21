Grovarbetare inom bygg och anläggning
Om Jobbet
Vi är i ett expansivt skede med många projekt av varierande art och storlek. Därför söker vi nu fler erfarna grovarbetare till vårt team. Som grovarbetare hos oss på YA Gruppen kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag.
Du som söker har erfarenhet av grovarbete. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av hantering av rivning, demontering och materialhantering på byggarbetsplatser. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare.
Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter hos ett snabbväxande företag.
Uppskattning för väl utfört arbete.
Trevliga arbetsplatser och omväxlande projekt.
