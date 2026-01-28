Group & Meeting Sales Agent - Vikariat, Scandic Group & Meeting, heltid
Scandic
Group & Meeting Sverige är Scandics Inhouse Sales avdelning där vi hanterar
alla grupp - och mötesaffärer inom samtliga segment för våra hotell i Sverige.
Vi tar hand om och är med kunden hela vägen från offertförfrågan fram till deras ankomst samt följer upp och hanterar faktureringen efter avresan. Med hög energi, bra samarbete och en riktig "nu kör vi" anda arbetar vi för att erbjuda en bekymmersfri kundresa i världsklass och leverera bästa möjliga service till våra gäster.
Vi behöver nu stärka upp ett av våra team med en ny, härlig kollega och söker efter en engagerad Group & Meeting Sales Agent som brinner för affären och service!
Som Group & Meeting Sales Agent ansvar du för hela affären, från förfrågan och hela vägen fram till gästens ankomst till hotellet genom att göra en behovsanalys, skicka offert och bekräfta affären samt detaljplanera hela bokningen, allt utifrån kundens individuella behov. Efter avresan har du ansvar för fakturering och uppföljning med kunden. Du, ditt team och din Manager Group & Meeting Sales jobbar med flera segment nära och tillsammans med flera hotell runt om i Sverige.
Som Group & Meeting Sales Agent behöver du vara lyhörd, noggrann och ha en vilja att leverera service på högsta nivå. Du är kreativ, drivs av försäljning, har ett positivt bemötande gentemot kollegor och kunder och har lätt för att samarbeta. Vi vill att du är modig, tar initiativ samt vågar komma med nya förslag och idéer. Att du brinner för goda kundrelationer och att din kommunikativa förmåga är på topp ser vi som en självklarhet. Du ansvarar för att din prestation medverkar till att teamet når sina mål och att kunderna upplever fantastisk service. Du och ditt team bidrar starkt till att kunderna återvänder till oss på Scandic. Vi vill att du tar med dig din kultur och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor bidra till att inspirera och utveckla Scandic Group & Meeting.
Tjänsten är ett vikariat fram till och med December 2026
Tidigare erfarenhet av liknande arbete, Scandic och kunskaper i Opera Cloud är meriterande. Har du erfarenhet av att sälja och planera möten är det en fördel.
Att du både pratar och skriver flytande på Svenska och Engelska är ett krav.
Vi sitter i ljusa lokaler i Solna Business Park och arbetstiden är fördelad mellan 8.00-17.00 på vardagar och helger kan förekomma.
Tjänsterna är på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Group & Meeting!
Det här är en anställning med vikariat på heltid.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
