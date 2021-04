Grossistsäljare till Mechanums Grossistavdelning - Mechanum Sverige AB - Säljarjobb i Malmö

Grossistsäljare till Mechanums Grossistavdelning

Mechanum Sverige AB söker nu ytterligare en grossistsäljare som vill vara med att utveckla och växa vår grossistaffär. Vår verksamhet växer kraftigt och vi behöver bli fler medarbetare som bygger avdelningen starkare och bättre med kunden i fokus. Vill du vara med?Vi söker dig som har ett stort driv, älskar att göra affärer och att etablera goda kundrelationer. Du kommer att arbeta på en försäljningsavdelning där våra värderingar är ansvar, engagemang och lagarbete. Viljan att utvecklas med hjälp av en coachande chef och närvarande kollegor ser vi som en självklarhet.Om MechanumMechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda en bättre serviceupplevelse och förenkla bilägandet. Vi är idag auktoriserade för 11 bilmärken och har starka ägare med långsiktiga ambitioner. Vi har 8 enheter och har växt till över 400 mkr i omsättning sedan starten och står inför en spännande framtid där vi ska bli bäst på kundservice och kraftigt öka vår lönsamhet och omsättning. Läs mer om oss på www.mechanum.com Vi är inriktade på eftermarknaden med fokus på 4 affärsområden:ServiceverkstäderSkadeverkstäderGrossistförsäljningFöretagsförsäljningTjänstenSom medarbetare på grossistavdelningen arbetar du med flertalet av de främsta bilmärkena på marknaden i en professionell verkstadsmiljö. Mechanum Grossist startades upp under hösten 2017 och har växt till ett eget affärsområde. Omsättningen och antalet kunder ökar konstant vilket ligger helt i linje med vår plan. Vi söker dig som vill vara med på vår tillväxtresa.Du bidrar starkt till hur väl verksamheten presterar och säkerställer att vi lever upp till våra grossistkunders högt ställda förväntningar på kvalitet och kundbemötande. Grossistverksamheten säljer originalreservdelar till 11 olika bilmärken och har i dagsläget 10 medarbetare.Uppdraget innefattar att driva säljprocesser samt bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer med ett nära samarbete ihop med dina övriga kollegor. Du kommer att arbeta med uppsökande B2B försäljning och erbjuda speciellt anpassade lösningar för reservdelsmarknaden där bilverkstäder och skadeverkstäder är våra kunder. Rollen involverar många kontaktytor både externt och internt där mycket kommunikation kommer föras med våra reservdelsrådgivare som bearbetar beställningar/offertförfrågningar från grossistkunderna. Du kommer först och främst arbeta ute hos kunderna i Skåne med omnejd men även inne på vår anläggning i Malmö. Nya orter att bearbeta tillkommer då vi är en växande avdelning. Därför vill vi att du skall ha möjlighet att arbeta och övernatta på annan ort vid behov. Din arbetsdag präglas av att vårda befintliga kunder, bearbeta nya kunder samt avtalsskrivning.Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi att du är resultatfokuserad, kan agera professionellt, vara ödmjuk samt en god lyssnare. Vi förutsätter att du inger ett förtroende gentemot dina kunder och har förmågan att skapa och vårda goda relationer. Du är lösningsorienterad och tycker om att arbeta i högt tempo under stort eget ansvar. Gillar att arbeta på ett företag och en avdelning som växer. Nyckeln till framgång ligger även i att du är en person med gott tålamod. I denna rekrytering lägger vi stor vikt i vem du är som person. Vi ser gärna att du är bosatt i Malmöområdet eller har ett nåbart pendlingsavstånd.Meriterande är om du:Har erfarenhet/arbetat med reservdelar för något eller några av våra märken: VW, Audi, Seat, Skoda, Saab, Opel, Volvo, Ford, BMW, Mini eller Mercedes-Benz.Har erfarenhet/arbetat med verkstäder och skadeverkstäder som kundgrupp i uppsökande försäljning.Har erfarenhet/arbetat i något eller några av följande system: Automaster, Tacdis, Kobra eller Partslink24.3 till 5 års erfarenhet av B2B försäljning på fältet.Möjlighet till tjänsteresa med övernattning på annan ort.Intresse och kunskap om fordonsbranschen, bilar och reservdelar.Tjänsten är på heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas) med placering i Malmö. Anställningen är på Mechanums centrala Grossistavdelning i Mölndal.Lön: Fast grundlön med möjlighet till bonus. Förmånsbil ingår i tjänsten.Körkort: Klass B (personbil) krävs.Sista ansökningsdag 2021-05-31 och intervjuer kommer ske löpande därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse med beräknat startdatum under våren eller efter semesterperioden.Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan via vår hemsida redan idag!Frågor om tjänsten?