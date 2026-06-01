Grönyteskötare till uppdrag i Kävlinge
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Söker du ett arbete där du har möjlighet att vara utomhus? Har du tidigare erfarenhet av arbete inom park- och trädgårdsskötsel och är intresserad av ett arbete där du får arbeta med händerna? Då är detta uppdrag något för dig! Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som trädgårdsskötare hos vår kund i Kävlinge där du kommer att arbeta i hela Kävlinge kommun. Arbetsuppgifterna innebär främst grönyteskötsel, ogräsrensning, gräsklippning, trimning, röjning och beskärning samt skötsel av hårdgjorda ytor. Renhållning dvs tömning utav papperskorgar och plockning av skräp på offentliga ytor ingår också samt att plantering av buskar och träd kan förekomma.
Uppdraget startar omgående och löper ut i slutet av sommaren med eventuell chans till förlängning.
Arbetstider: 7.00-16.00 måndag-fredag
Kvalifikationer och egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av park- och trädgårdsarbete samt är serviceinriktad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i team. Du har förmågan att ta egna initiativ och att du kan planera, utföra, driva och prioritera arbetsuppgifter. Slutligen är det meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning. Du behärskar det svenska och engelska språket väl och har B-körkort då det är ett krav för att möjliggöra transport av servicebilar i tjänst.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund där du får lära dig om utemiljöer och bredda din profil inom park- och trädgårdsarbete samtidigt som du får bidra till en bättre utemiljö. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Martin Jörhov på JKS Sverige på mjo@jksgroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430)
244 39 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Staffing Teamleader and Recruitment Consultant
Martin Jörhov mjo@jksgroup.se +46709683035 Jobbnummer
