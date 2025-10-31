Grisskötare sökes till vårt härliga gäng på Horshaga Lantbruk AB
2025-10-31
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vedums Gräs AB i Vara
Har du en genuin passion för djur och ett hjärta som klappar lite extra mycket för grisar? Är du självgående, initiativtagande och har en stark arbetsmoral? Tveka inte att sök till rollen som grisskötare på Horshaga Lantbruk!
Om Horshaga Lantbruk
Gården ligger cirka en mil utanför Vara och består av cirka 5 900 slaktgrisplatser, fördelade på två olika gårdar. Utöver slaktsvinsproduktion bedrivs växtodling med spannmål på cirka 500 ha och färdiga rullgräsmattor på cirka 80 ha. Vi är 10 anställda på gården och slaktgrisstallen har i nuläget två medarbetare huvudansvaret för.
På Horshaga Lantbruk tror vi på en etisk och ansvarsfull grisproduktion och som en del av vårt gäng kommer du att vara en nyckelspelare i att säkerställa en hälsosam och trivsam tillvaro för våra grisar. Vi tror även på att bygga starka relationer och skapa en atmosfär av gott samarbete.
Om rollen
I rollen som grisskötare kommer du att få ansvara för det dagliga arbetet i grisstallen. Vi tror på att skapa en ren och säker arbetsmiljö där du kan blomstra och känna stolthet över det arbete du utför varje dag.
Som person ska du vara engagerad, positiv och driven samt fysisk stark och uthållig. Allra viktigast är din passion för djurvälfärd och din förståelse för att behandla djuren med omsorg och respekt. Vi ser även att du ska vilja växa inom rollen som djurskötare hos oss och det är viktigt att du kan arbeta i lag samtidigt som du är självgående och kan ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarstagande, noggrannhet och god kommunikation.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som grisskötare kommer du bland annat att få i uppgift att sköta:
Utfodring av grisarna
Tillsyn av grisarna
Mindre reparationsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
B-körkort
Krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet inom branschen är meriterande men inget krav, vi tror istället på att ge möjligheter till dem som brinner för att lära och utvecklas.
Anställning
Tjänsten är heltid eller deltid och inleds med en provanställning. Arbetstider är vardagar och var tredje helg. Lön och tillträde sker efter överenskommelse. Bostad finns.
Låter det intressant? Skicka din ansökan & CV så snart som möjligt till oss på stefan@vedumsgras.se
. Rekrytering sker löpande! Vi ser fram emot att välkomna dig till Horshaga Lantbruk AB - där vi tillsammans skapar en hållbar arbetsmiljö med engagerade kollegor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: stefan@vedumsgras.se Omfattning
