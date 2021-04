Grillkock (kolgrill) sökes till grekisk restaurang (för dig som - Tillväxt Botkyrka AB - Kockjobb i Salem

Tillväxt Botkyrka AB / Kockjobb / Salem2021-04-142021-04-14Grekland i Rönninge är en omtyckt restaurang som serverar mat från sommarlandet Grekland och övriga länder kring Medelhavet. Kolgrillen ligger i Rönninge Centrum och drivs av en familj som har drivit restaurang i flera generationer.Då vår grillkock ska sluta söker vi nu en ny kock för beredning i kök och ansvar för kolgrillen. Du kommer vara en del av ett härligt gäng på totalt 7 personer som älskar matlagning och bra service. Restaurangen har öppet onsdag - söndag och erbjuder just nu endast avhämtning och hemkörning, men planerar att öppna upp restaurangen för besök under vår/sommar 2021.Vi söker dig som är stresstålig, älskar att grilla god mat, är van att ta eget ansvar och har lätt att arbeta i grupp.Erfarenhet av att arbeta som grillkock med kolgrillGoda kunskaper i svenska (tala, läsa och skriva)Goda referenserMeriterande:B-körkortStart: OmgåendeLön: I enlighet med kollektivavtalArbetstider: Restaurangen har öppet 15-21 ons,tors,sön och 15-22 fre, lörPlacering: Rönninge C, precis vid pendeltågsstationenAnställningsform: Enligt ökAnsökan: Sök tjänsten via denna länk ( https://tillvaxtbotkyrka.teamtailor.com/jobs/1045423-grillkock-kolgrill-sokes-till-grekisk-restaurang-i-ronninge/applications/new?secret=607c5818-b6b1-407d-bb6b-0802aca04993&_ga=2.236035201.1279648474.1610370595-1721485673.1608565787) Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Tillväxt Botkyrka AB5692529