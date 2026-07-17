Grillkock / Kock Rhodos Kolgrillen Sundbyberg
Rhodos Grekiska Kolgrillen Handelsbolag / Kockjobb / Sundbyberg Visa alla kockjobb i Sundbyberg
2026-07-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rhodos Grekiska Kolgrillen Handelsbolag i Sundbyberg
Hej!
Vi på Kolgrillen Rhodos söker nu en restaurangbiträde. Arbetet kan tidvis vara intensivt, så vi söker dig som är stresstålig, rutinerad och van vid högt tempo.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Grilla och hantera kolgrill
Diskning och plock
Servering
Förberedelser i köket
Köttmästare - skära, hantera, marinera, preppa.
Städning och andra förekommande uppgifter
Med mera
Vi ser gärna att du är en alert och flexibel person med god samarbetsförmåga. God hygien är mycket viktigt, och vi förväntar oss att du har en ren och proper klädsel på jobbet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: rhodosrekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rhodos Grekiska Kolgrillen Handelsbolag
Tulegatan 4 (visa karta
)
172 78 SUNDBYBERG Arbetsplats
Rhodos Grekiska Kolgrillen HB Jobbnummer
10004877