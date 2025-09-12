Grillkock Allgotts Gatukök, Jordbro industriområde
2025-09-12
Allgotts Gatukök är ett av Stockholms mest uppskattade gatukök, känt för sina generösa portioner, klassiska burgare och rätter tillagade med omsorg. Vår verksamhet ligger i Jordbro industriområde, där vi varje dag möter både stamgäster och nya besökare som uppskattar god mat och snabb service. Nu söker vi en erfaren grillkock som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som grillkock hos oss arbetar du med:
Tillagning och grillning av hamburgare, korv och annan gatuköksmat
Förberedelser i köket samt skötsel av grill och utrustning
Att säkerställa hög kvalitet och god hygien
Att ge våra gäster ett trevligt bemötande och en positiv upplevelseKvalifikationer
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Minst 3 års erfarenhet som grillkock eller inom liknande köksmiljö
God förmåga att arbeta i högt tempo
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Meriterande
Erfarenhet från gatukök, foodtruck eller snabbmatsrestaurang
Intresse för mat och utveckling inom yrket
Vi erbjuder
En arbetsplats med bra sammanhållning och trevliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom yrket
En trygg anställning i ett välkänt gatukök i Jordbro industriområde Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@allgotts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grillkock Jordbro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allgotts Gatukök Sverige AB
(org.nr 559426-5281)
Lillsjövägen 2 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Kontakt
jobb@allgotts.se
Brane Zloutro jobb@allgotts.se 0705666099 Jobbnummer
9507152