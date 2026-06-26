Grill- och gatukökspersonal sökes till Vipsgrillen i Nyköping
Vipsgrillen AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2026-06-26
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Vill du bli en del av ett av Nyköpings mest välkända och omtyckta gatukök?
Vipsgrillen har funnits sedan 1964 och är en uppskattad mötesplats för både Nyköpingsbor och besökare. Nu söker vi nya medarbetare som vill vara med och fortsätta vår tradition av god service och härlig stämning.
Vi erbjuder:
• En trevlig och familjär arbetsmiljö
• Bra arbetstider och god arbetsmiljö
• Härliga kollegor och återkommande stamgäster
• Möjlighet att utvecklas och växa inom verksamheten
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är det viktigaste.
Låter det intressant?
Skicka några rader om dig själv och gärna ditt CV så hör vi av oss.
Vipsgrillen – en klassiker i Nyköping sedan 1964. 🌭✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-26
E-post: Johannes.sahagian@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vipsgrillen AB
(org.nr 556510-4907)
Järnvägsgatan (visa karta
)
611 30 NYKÖPING Jobbnummer
9980012