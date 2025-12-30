Griftegårdsarbetare till säsongen 2026
2025-12-30
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom vårt geografiska område som består av nio församlingar i centrala Linköping. Vi ansvarar för de centrala griftegårdarna i Linköping, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd. I huvudmannaskapet ingår att anordna och tillhandahålla gravplatser, även för de som inte tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, att ta emot avlidna för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering och att tillhandahålla lokaler för begravningsceremonier. Dessutom ingår det att sköta kyrkogårdar och begravningsplatser och på så sätt förvaltar vi även vårt kulturarv.
Brinner du för trädgårdsarbete och fina utomhusmiljöer? I så fall kan denna tjänst vara något för dig. Vi söker nu efter griftegårdsarbetare till säsongen 2026. Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
I rollen som griftegårdsarbetare hos oss får du arbeta utomhus med den yttre skötseln av våra griftegårdar samt kyrkogården i Landeryd. Tjänsten innefattar bland annat gräsklippning, plantering, skötsel av gravrabatter och planteringsytor, beskärning och häckklippning. Du kommer att arbeta i team tillsammans med kollegor på någon av våra fyra enheter inom grifteårdsverksamheten.
Vissa uppgifter utförs på egen hand men till största del sker arbetet i samarbete med dina närmaste kollegor. Det kommer även många besökare till våra griftegårdar och därmed ingår det även i tjänsten att besvara frågor och att vara behjälplig med det som behövs inom ditt ansvarsområde.
Om dig
Vi söker dig som har stort trädgårdsintresse och som gillar att vara utomhus. Vi värdesätter om du har slutfört en trädgårdsutbildning eller förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom park- eller kyrkogårdssektorn. Vi ser gärna att du trivs med praktiska arbetsuppgifter och att du är van vid att hantera diverse maskinell utrustning.
För att lyckas i rollen behöver du vara en lagspelare med god social förmåga och kunna bemöta människor på ett bra sätt. Som person är du noggrann, flexibel och initiativrik, har god samarbetsförmåga och ordningssinne. Vi värdesätter förmågan att kunna arbeta självständigt under eget ansvar.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Varaktighet
Säsongsanställning under perioden 260330-26mmdd, med 6 månaders provanställning.
Placering
Din placering kommer att vara på centrala griftegården alternativt i Lilla Aska eller Landeryd. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 25 januari. Märk din ansökan med dnr P 2025-0300. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT. Ersättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
(org.nr 252003-0228), https://www.svenskakyrkan.se/linkoping Arbetsplats
Linköpings domkyrkopastorat Kontakt
Griftegårdsföreståndare
Peder Qvist peder.qvist@svenskakyrkan.se 013-30 36 02 Jobbnummer
9666435