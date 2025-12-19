Grevhagsskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Under skolåren ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en kultur där trygga ledare, kollegialt samarbete och spännande utvecklingsmöjligheter skapar motivation och arbetsglädje något som återspeglas i goda resultat i våra medarbetarundersökningar.
Grevhagsskolans vision och ledord:
Eleverna på Grevhagsskolan ska känna framtidstro och utveckla kompetenser de behöver för att verka och leva i framtidens samhälle
TRYGGHET NYFIKENHET ANSVAR
Våra ledord omfattar även personal som väljer att jobba hos oss. Ledorden finns konkretiserade och omvandlade i handlingar för att lärmiljön och arbetsmiljön på vår skola ska bli så bra som möjligt.
Vill du vara en del av vårt team som arbetar med fantastiska elever på en trevlig arbetsplats? Grevhagsskolan är en fk-åk 6 skola, som är unik i Eksjö kommun, då den både har anpassad grundskola och en särskild undervisningsgrupp för hela kommunen i sin verksamhet. Till skolan hör också fyra fritidshemsavdelningar. Grevhagsskolan är till viss del treparallellig. Grevhagsskolan har en helt ny skolgård och har skogen inpå knuten. Vi har ett väl genomtänkt likabehandlingsarbete och ett elevhälsoteam som till stor del finns på skolan hela veckorna. Skolan har dessutom i huvudsak behörig personal och goda elevresultat. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollegor. Viss del av tjänsten förläggs i grundskolan åk 1. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen.
Då du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem, men också arbeta tillsammans med övriga yrkesroller på skolan. Det är det en förutsättning att du tycker om att samarbeta och ser möjligheterna med samarbete.
Vår fritidshemsverksamhet är i en utvecklingsfas som det finns stora möjligheter att påverka. Bland annat är vi i ett arbete för att utveckla vår rastverksamhet där lärare i fritidshem är en viktig kugge.
Som lärare i fritidshem i Eksjö kommun deltar du i ett kommunövergripande nätverk i syfte att utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas. Kvalifikationer
Du har legitimation för lärare i fritidshem.
Du ser möjligheter i att använda de miljöer och lokaler som finns på skolan, både inom- och utomhus för att utveckla fritidshemsverksamheten. Du har också eleven och verksamheten i fokus och tänker i nya banor för att nå utveckling.
