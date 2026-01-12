Greet söker en engagerad och målmedveten mötesbokare med kundansvar!
Greet Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Greet Sverige AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning av jobbet
Om tjänsten: Greet söker en engagerad mötesbokare med kundansvar! Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med högt i tak och möjlighet att påverka. Du får ett stort ansvar snabbt och möjlighet att delta i interna projekt. Vi ser fram emot många roliga arbetsdagar fyllda med dopaminkickar, skratt, nöjda kunder och ett glas bubbel på fredagar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som mötesbokare med kundansvar kommer du att boka nykundsbesök via telefon och e-post. Du kommer att skapa och skicka ut e-post och SMS för att underlätta bokningar och hålla daglig kontakt med prospekt för våra kunder. Regelbundna veckovisa avstämningar och personliga möten med kunder för att bygga starka relationer ingår också i dina arbetsuppgifter. Dessutom deltar du vid uppstartsmöten med nya kunder.
När du blivit varm i kläderna: Du tar ansvar för projektledning inom dina kundprojekt och ser till att du hela tiden är uppdaterad över vad som händer inom dina kunders affärsområden. Du kommer också delta på uppstarter med nya kunder. Du kommer också på sikt delta i kundmöten där vi presenterar "The Greet way", som inkluderar e-postkampanjer, marketing automation, SMS, hemsidebesök och ringaktivitet.
Vem är du? Vi tror att du har jobbat inom någon form av serviceyrke tidigare och har erfarenhet av att hantera kunder på ett professionellt och effektivt sätt. Du är orädd och bekväm med att prata i telefon, vilket gör dig till en naturlig kommunikatör. Du är skicklig både i tal och skrift, vilket gör att du kan formulera tydliga och övertygande budskap. Du tänker utanför boxen och har en kreativ approach till problemlösning. Dessutom är du:
Resultatorienterad: Du motiveras av att nå och överträffa mål.
Självständig: Du tar eget initiativ och kan arbeta effektivt utan konstant handledning.
Teamplayer: Du samarbetar gärna med kollegor och delar med dig av dina erfarenheter för att hjälpa teamet att nå gemensamma mål.
Strukturerad: Du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete för att maximera produktiviteten.
Anpassningsbar: Du är snabb på att anpassa dig till förändringar och nya utmaningar.
Driven: Du har en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker för att ständigt förbättra dina färdigheter och bidra till företagets framgång.
Har du dessutom erfarenhet av B2B-försäljning eller marknadsföring är det ett stort plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vill lära dig. Vi söker dig som är entusiastisk, engagerad och redo att ta dig an en spännande roll hos oss på Greet.
Ansök nu!
Är du redo för en spännande utmaning och vill vara en del av Greet? Skicka in din ansökan idag och ta första steget mot en karriär fylld av möjligheter och utveckling.
Arbetsort: På plats/ delvis remote
Rekryteringen sker löpande.Erfarenheter
Kundservice: 1 år
Mötesbokning
B2B försäljning
Marknadsföring
Försäljning
Projektledning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: hej@greet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokning2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Greet Sverige AB
(org.nr 559451-3656) Kontakt
Hedvig Abrahamsson hedvig@greet.se Jobbnummer
9679410