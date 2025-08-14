Greensafe AB söker Hotellstädare och Lokalvårdare - Uppsala och Stockholm
2025-08-14
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Greensafe är ett utpräglat Familjeföretag som erbjuder tjänster inom lokalvård och hotell städ. Målsättningen är att utveckla företaget framåt till sin fulla potential. Greensafe AB befinner sig på en tillväxtresa och söker hotellstädare som vill vara med och utveckla företaget mot deras högt uppsatta tillväxtmål.
Om tjänsten / Exempel på
arbetsuppgifter:
Dammsugning av hotellrum och korridor
Moppning av hotellrum
Bäddning av sängar
Städning av badrum
Damning
Felrapportering
Vi söker:
dig som gillar att ge service och har ett positivt
förhållningssätt till arbetet, kunder och dina arbetskamrater.
en person som anser att det är viktigt att man är
kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp sitt arbete på ett effektivt
sätt.
Kompetens:
Tala yrkessvenska eller engelska
Vi söker dig som är positiv, driftig, lojal och inte rädd för
hårt jobb.
Flexibilitet då arbetet är fördelat alla dagar i veckan både
dagtid och kvällstid.
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal Visita/HRF
Goda övriga anställningsförmåner
Anställning som avser en allmän visstidsanställning
Placeringsort:
Uppsala
Stockholm
Intresserad:
Du är välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt
brev till Greensafe, info@greensafe.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@greensafe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Greensafe AB
(org.nr 559061-2122), https://greensafe.se/
Enköpingsvägen 39 B (visa karta
)
749 60 ÖRSUNDSBRO Jobbnummer
9458568