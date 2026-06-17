Grävmaskinister till Luleå & Boden - omgående start
N Kraft Bemanning AB / Maskinförarjobb / Kalix Visa alla maskinförarjobb i Kalix
2026-06-17
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Grävmaskinister sökes till uppdrag i Luleå & Boden
Nkraft Bemanning fortsätter att växa och söker nu erfarna grävmaskinister till uppdrag i Luleå och Boden.
Vi kan ordna boende vid behov, vilket gör att tjänsten passar även dig som bor på annan ort.
Vi söker dig som är driven, noggrann och vill arbeta i projekt tillsammans med några av Sveriges främsta bygg- och entreprenadföretag.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som grävmaskinist hos oss arbetar du i varierande projekt inom mark och anläggning. Du ansvarar för att köra och hantera grävmaskin på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som du är en viktig del i produktionen ute på arbetsplatsen.
Arbetet är förlagt måndag-torsdag. Dina arbetsuppgifter
Köra grävmaskin i mark- och anläggningsprojekt
Schaktning, planering och hantering av massor
Utföra daglig tillsyn och enklare underhåll av maskin
Arbeta efter ritningar, utsättning och instruktioner
Samarbete med platschef, arbetsledning och övriga yrkesgrupper
Bidra till en säker och effektiv arbetsplats
Vi söker dig som
Har förarbevis för grävmaskin eller lärlingsbok
Har tidigare erfarenhet som grävmaskinist
Har B-körkort
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team
Meriterande:
Erfarenhet av GPS-/maskinstyrning
Anställningsvillkor
Arbetsort: Luleå & Boden
Arbetstid: Måndag–torsdag
Start: Enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal
Boende finns tillgängligtSå ansöker du
Låter det intressant?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Carl-David Almqvist
073-059 46 12carl-david@nkraft.se
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Dino
Tel. 076-304 68 06
Skicka in din ansökan via vår hemsida.
Om Nkraft
Vi är ett lokalt bemanningsföretag med fokus på kvalitet, långsiktighet och rätt kompetens i varje uppdrag. Vi arbetar nära både våra kunder och våra medarbetare – för att skapa samarbeten som håller över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se
Storgatan 52 B (visa karta
)
952 31 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist 0730594612 Jobbnummer
9967913