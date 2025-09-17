Grävmaskinister sökes kommande projekt på södra sidan
Prowork Bemanning AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker grävmaskinister till framtida uppdrag på södra sidan av Stockholm. Vi har flera spännande uppdrag på gång och vill därför redan nu komma i kontakt med dig som har erfarenhet i yrket och kan vara aktuell för kommande projekt.
Arbetsuppgifter kan komma att omfatta:
Grävarbeten för grundläggning, VA och ledningsdragning
Planerings- och finjusteringsarbeten
Lasta och lossa material
Daglig skötsel och underhåll av maskin
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som grävmaskinist (hjul- eller bandgrävare)
Innehar maskinförarbevis
Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Trivs i en roll där kvalitet och säkerhet är i fokus
Vi erbjuder:
Variationsrika uppdrag på olika arbetsplatser i södra Stockholm
En trygg arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö och trivsel
Trevliga kollegor och ett gott samarbetsklimat
Möjlighet till långsiktiga samarbeten för rätt person
Välkommen in med din ansökan!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9512629