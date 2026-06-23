Grävmaskinist till växande team - variation och utmaning varje dag
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinförarjobb / Kiruna Visa alla maskinförarjobb i Kiruna
2026-06-23
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eller i hela Sverige
Vi söker en skicklig och driven grävmaskinist som vill bli en del av vårt team! Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag, utveckla dina färdigheter och bidra till projekt som gör skillnad i vardagen. Om du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare, kan detta vara rollen för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kund i Kiruna en Grävmaskinist. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som grävmaskinist hos vår kund ansvarar du för precisionsarbete med grävning inom bland annat VA-ledningsarbeten och grundläggning. Du arbetar med varierande projekt och maskinella uppdrag, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Rollen kräver erfarenhet, noggrannhet och en god förståelse för maskinens funktioner och säkerhetskrav.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi söker dig som är en erfaren och ansvarstagande grävmaskinist med ett genuint intresse för maskinellt arbete och byggprojekt. Du är noggrann, flexibel och van vid att hantera varierande arbetsuppgifter självständigt, samtidigt som du fungerar väl i team. Erfarenhet av VA-ledningsarbeten och grundläggning är meriterande, liksom en god förståelse för säkerhet och maskinteknik.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Förarbevis för hjullastare (gäller alla över viss vikt/kraft)
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
#grävmaskinist #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9974178